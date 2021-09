Tak by wyglądał serial The Last of Us, jakby dział się w Polsce [ZDJĘCIA]

Są rzeczy znacznie gorsze od epidemii grzyba – wystarczy pojechać do Polski. Postacie z The Last of Us przekonały się o tym w naszych prześmiewczych memach.

Naughty Dog wraz z HBO pokazali już pierwsze wspólne zdjęcie Joela i Ellie z serialu The Last of Us. Przedstawiony kadr nasuwa wnioski o tym, że nie jest to wierna adaptacja gry. Podobnej sceny z widokiem na strzaskany samolot w grze nie było. A to daje nadzieje na kilka ciekawych i niespodziewanych lokacji, które posłużą do wyeksponowania historii.

Niemniej najważniejszy wątek fabularny raczej się nie zmieni – Joel i Ellie będą wędrować przez Stany Zjednoczone, po drodze wpadając w różne tarapaty. Fani uniwersum doskonale wiedzą, jaki będzie finał historii. I ta myśl podsunęła nam pewien szalony pomysł, aby przemodelować scenariusz. Postanowiliśmy wrzucić głównych bohaterów w bardziej niebezpieczne miejsce, gdzie Nowy Ład zdaje się gorszy od walki z grzybem. Gdzie nie brakuje ekstremistycznych frakcji o radykalnych poglądach, a obostrzenia w czasie pandemii są o wiele gorsze niż w jakimkolwiek innym państwie. Tak, mowa o Polsce…

Co by było, gdyby akcja The Last of Us rozgrywała się w Polsce? Wstęp jakoby nakreśliłem w tonie powagi, acz to tylko pozory. Zamiast serwować Wam brutalną opowieść o przetrwaniu, mamy dla Was memy naszego autorstwa, które pokazują Joela i Ellie w przedziwnych, a zarazem ikonicznych miejscach naszego kraju.

The Last of Us w Polsce – historia prawdziwa

Mówili jedź, poznasz świat. A teraz już tydzień stoimy w kolejce…

Patrz, tutaj też mają Świetlików

Apeluje do posłów o tymczasowe schowanie flaszki, bo mamy gości…

Ellie, Ty szczepić się nie musisz…

– Joel nie uda nam się niepostrzeżenie przejść między tymi kominami?

– Spokojnie, za kilka dni to zamkną

Joel może też kupimy sobie tu trochę ziemi, jak reszta?

Ellie wyciągaj kopyto. Pokażemy Milikowi jak się strzela…

Ellie, wzięłaś ze sobą kiełbaski?

– Joel, co to jest?

– To ta nowa Biedronka



Jak myślicie, Joel i Ellie poradziliby sobie w Polsce?