Finał serialu Ród Smoka już w sieci. Wyciekło nagranie z ostatniego odcinka

Nie mają łatwo producenci i wydawcy popularnych seriali. Do sieci wyciekł właśnie finałowy odcinek drugiego sezonu serialu Ród Smoka. Chociaż oryginalne nagranie przedstawiające fragmenty zostało usunięte, to szybko pojawiły się kolejne publikacje. Internauci bardzo szybko zdołali się zapoznać z fabułą ostatniego epizodu, który dopiero będzie mieć swoją premierę.

Ród Smoka – finałowy odcinek już w internecie. Poważny wyciek z platformy MAX

Jeden z najchętniej oglądanych seriali na platformie MAX zmierza do końca — drugiego sezonu. Ród Smoka co tydzień okupuje czołowe miejsca wśród najchętniej oglądanych produkcji, a w miniony poniedziałek mieliśmy okazję zobaczyć przedostatni odcinek sezonu. Okazuje się, że niektórzy byli zdecydowanie bardziej niecierpliwi od innych. Do sieci wyciekł bowiem finałowy odcinek, który dopiero będzie mieć swoją premierę.

Jak informuje serwis The Hollywood Reporter, w kilku miejscach internetu zostały opublikowane różne fragmenty i sceny z finałowego odcinka. Na samym tylko TikToku jeden z materiałów obejrzano ponad 100 tysięcy razy, zanim został usunięty. Doskonale jednak wiemy, że w internecie nic nie ginie. Materiały zaczęły pojawiać się również na innych platformach.

Zobacz też: Jak sprzedaje się Xbox? Z grami jest nieźle, ale konsole to tragedia

Co ciekawe, nie wiemy, kto odpowiada za “przedpremierową” emisję epizodu. Ba, nawet MAX nie zdaje sobie z tego sprawy, jedynie próbuje usuwać kolejne pojawiające się wstawki. Z ciekawości rzuciłem okiem na X (dawniej Twitter), czy da się coś znaleźć. I tak, są klipy — ale nie psujmy sobie zabawy!

Źródło: The Hollywood Reporter