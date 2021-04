Resident Evil Village to tylko część historii. Capcom ma większe plany

Znany informator twierdzi, że Resident Evil Village to tylko fragment większej historii. Według niego, Capcom przygotował całą fabułę ze sporym wyprzedzeniem.

Nowy Resident Evil debiutuje już za chwilę. Capcom zapowiedział kolejną wersję demo, a na tym nie koniec. Niedawno poznaliśmy główną antagonistkę i deweloperzy powoli szykują nas do premiery.

Wygląda jednak na to, że Village nie zaserwuje nam ostatecznego końca historii Ethana Wintersa. Tytuł ten jest rozwinięciem fabuły z RE7, a cały spektakl nie zamknie się w dwóch aktach.

Resident Evil Village jest środkiem zaplanowanej trylogii

Słynny informator, Dusk Golem, twierdzi, ze Capcom szykuje całą trylogię nowych Residentów. Według niego, części od 7 do 9 powstawały w niedalekich odstępach czasu, o czym słyszeliśmy już wcześniej.

Co więcej, Dusk Golem twierdzi, że niektóre elementy historii Resident Evil 7 zostaną rozjaśnione dopiero przy okazji dziewiątej odsłony serii. Mówiąc wprost – RE od 7 do 9 to zwarte i ściśle związane ze sobą historie. Idąc dalej, wszystkie późniejsze części mają zrezygnować z numeracji, aby oferować bardziej samodzielne opowieści. Wygląda na to, że doczekamy się sporych zmian w dotychczasowej strategii Capcom.

Podsumowując kilka ostatnich tweetów, wiedzcie, że decyzja o tym, że Village będzie bezpośrednim sequelem RE7 zapadła dość wcześnie, ale pewne rzeczy z RE7 nabiorą sensu dopiero po RE8. Bardziej niż w przypadku jakiejkolwiek innej serii tytułów w historii marki. RE7, RE8 i RE9 mają powiązaną, zaplanowaną fabułę, jako że wszystkie rozwijano blisko siebie. Podejrzewam też, że właśnie dlatego po RE9 chcą zrezygnować z numerowanych tytułów, by opowiadać bardziej samodzielne historie, a nie planować je z wyprzedzeniem. – pisze Dusk Golem na Twitterze

Biorąc pod uwagę historie z RE7 i to, co wiemy na temat Village, taka opcja wydaje się być bardzo prawdopodobna. Mimo to, Dusk Golem podzielił się plotkom, której nie jesteśmy w stanie potwierdzić przed premierą gry. Póki co warto uznać ją za ciekawostkę i ewentualną sugestię co do fabuły nowego Residenta.

Resident Evil Village zaskoczy nas świetną fabułą?

Na ten moment Village bardzo pozytywnie zaskakuje w kwestii fabuły. Już w tym momencie szykowana przez Capcom historia zapowiada się bardzo ciekawie. Dodatkowo istnieje ogromna szansa na to, że nadchodząca gra mocno namiesza w uniwersum.

Mówi się o wyjaśnieniu pochodzenia korporacji Umbrella, wprowadzeniu nowego rodzaju wirusa, czy nawet zastąpieniu dotychczasowych przeciwników czymś trudniejszym do wytłumaczenia, niż stworzony w laboratorium wirus. To jednak tylko spekulacje i na ich potwierdzenie musimy zaczekać do premiery produkcji. Village trafi w ręce graczy 7 maja bieżącego roku.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu. Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.