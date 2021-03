Resident Evil 9 rzekomo już powstaje. Capcom rozwija markę z dużym wyprzedzeniem

Znany insider zdradził, że Capcom od dawna pracuje nad Resident Evil 9. Dodatkowo okazuje się, że producent rozwija wiele odsłon serii jednocześnie.

Czekam na Resident Evil Village jak zły. Nieodległa data premiery tylko podsyca moje oczekiwania i nie mogę się doczekać, aż osobiście sprawdzę nowy horror Capcomu.

W międzyczasie producent już szykuje kolejne odsłony serii. Aktualnie z pewnością powstaje remake RE4 oraz tajemnicze Outrage. Okazuje się jednak, że plany Capcomu sięgają bardzo daleko.

Capcom od dawna pracuje nad Resident Evil 9

Słynny insider Dusk Golem wypowiedział się ostatnio nad temat serii Resident Evil. Okazuje się, że Capcom od kilku lat rozwija RE9. Co więcej, w pewnym momencie firma pracowała nad aż sześcioma różnymi produkcjami w zombiaczym świecie.

Użytkownik Twittera: Produkcja trzech odsłon RE na raz byłaby przesadą.



Dusk Golem: Poczekaj, aż dowiesz się, że RE2, RE3, RE8, Outrage, RE4 i RE9 były tworzone jednocześnie (końcówka 2018 roku).



UT: Chwila, pracują już nad RE9? Strasznie szybko!



DG: Tak, ale nie spodziewajcie się tej gry w najbliższym czasie. Serio, nie przewiduję jej wydania przed 2024 rokiem. Do tego stopnia, że nie warto nawet o tym teraz mówić, bo wszystko może się zdarzyć w produkcji, w tym restart całej gry (to się zdarzało często w serii RE). – czytamy na Twitterze Dusk Golema

Oczywiście nie oznacza to, że mamy spodziewać się nowego Residenta od razu po premierze Village. Prace objęły zapewne pisanie scenariusza i nakreślanie koncepcji produkcji. Dusk Golem sam stwierdził, że na premierę poczekamy ładnych parę lat.

Golem to chyba najpopularniejszy anonimowy insider. Jego przecieki często się sprawdzają, ale ma na koncie też parę wpadek. Póki co do jego informacji warto podchodzić jak do plotek.

Oczywiście zdarzały się przypadki, gdzie gry z cyklu Resident Evil wychodziły krótko po sobie. Przykładowo, RE5 otrzymało zwiastun właściwie od razu po premierze czwórki. To były jednak nieco inne czasy i seria od tego czasu znacznie ewoluowała.

Niemniej do czasu premiery kolejnej po Village, oficjalnej odsłony cyklu nie będziemy się nudzić. W drodze są kolejne remake’i, a dodatkowo Capcom z pewnością pracuje nad paroma niespodziankami. Uniwersum stale się rozwija i ma ogromny potencjał na dalszy rozrost.

Resident Evil 9 to kolejny etap w rozwoju serii

Nie można jednak odświeżać starych gier w nieskończoność. Obstawiam, że jeśli bardziej otwarta formuła Village się sprawdzi, to Capcom zadba o jeszcze większe zmiany w RE9.

The Evil Within 2 pokazało, że da się zrobić dobry horror w otwartym świecie. Capcom jako jeden z nielicznych producentów w dzisiejszych czasach ma talent do wzbudzania grozy i wierzę, że RE9 pod tym względem nie zawiedzie. Niezależnie od tego, czy zaoferuje nam ogromne mapy, czy wróci do ciasnych korytarzy mrocznych rezydencji.

Pewne jest jednak to, że wprowadzanie innowacji do uniwersum RE się po prostu opłaca. Przy okazji RE6 fani mieli już nieco dość klasycznej formuły gier i całkowita zmiana założeń zabawy w siódemce wyszła wszystkim na dobre.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.