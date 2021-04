Resident Evil Village: ujawniono wygląd głównej antagonistki horroru!

Matka Miranda to owiana tajemnicą postać, którą spotkamy w trakcie przygody w Resident Evil Village. Wyciekł również wygląd mapy.

Potwierdziły się dotychczasowe spekulacje. Aby ocalić swoje dziecko porwane przez Chrisa, główny bohater (Ethan) będzie musiał wybrać się w podróż, której destynację stanowi tajemnicza wioska. IGN przedstawił również inne lokacje do których zawitamy w trakcie zabawy. Jednym z takich miejsc jest Zamek Dimitrescu, fabryka, wiatraki, wiszący most czy zbiornik wodny. Gra kładzie się wiec nacisk na różnorodność, deweloper Morimasa Sato powiedział:

Gdy słyszysz określenie „wioska” możesz sobie wyobrazić osobliwe domki ustawione wzdłuż ulicy, niemniej to za mało, by zrobić z tego grę komputerową. Szczególnie w horrorach ważne jest, by po drodze dostarczać nowych doświadczeń. W wiosce ważne jest, aby ciągle zaskakiwać gracza nowymi niespodziankami.