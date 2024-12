John Marston z Red Dead Redemption ma OnlyFans. Ale nie to jest najbardziej zaskakujące

Aktor z Red Dead Redemption na OnlyFans

Charakterystyczna platforma z błękitnym logo kojarzy nam się dość jednoznacznie. Doskonale wiecie, jakiego rodzaju treści tam królują. Ale co powiecie na to, że swój profil założył tam sam John Marston z Red Dead Redemption? Jasne, facet niejedno przeszedł i zdołał wyrzeźbić swoje ciało, ale to i tak zaskakujące… No dobra – tak naprawdę nie chodzi o samą fikcyjną postać, lecz o aktora, który się w nią wcielił. O założeniu konta poinformował Rob Wiethoff. I sama wiadomość jest równie zaskakująca jak zawartość profilu.

Ta jest bowiem dość nietypowa. Wiethoff postanowił, że za pomocą swojego profilu na OnlyFans będzie dzielił się postępami w pracy nad swoim własnym ciałem. Jak tłumaczy zainteresowany, to swego rodzaju tematyka fitness, w ramach której będzie dzielić się postępami w ćwiczeniach, jak i dawać wskazówki w celu osiągania konkretnych efektów na siłowni i nie tylko.

Jego plan jest prosty — chce wyrzeźbić sylwetkę, a my możemy to zrobić razem z nim. Na swoim profilu nie będzie publikować żadnych dwuznacznych treści, w zamian zaoferuje sporo treningów, czy nawet i planów żywieniowych. Cóż, to istny rodzynek w cieście.

Źródło: pcgamer.com