Xbox Game Pass w dobrej cenie

Chcecie sprawdzić gry przed usunięciem, ale nie macie abonamentu? To nie problem. Już teraz możecie nabyć go w atrakcyjnych cenach, dzięki promocjom na różne warianty. Kody na 3, 6 i 12 miesięcy XGP znajdziecie poniżej:

Te gry znikną z abonamentu

Chociaż na razie Microsoft nie opublikował oficjalnej listy gier do usunięcia, to możemy je niejako przewidzieć. Wszystko przez ich daty dodania do usługi i analizę tego, co kasowano w poprzednich latach z okazji nowego roku. Odpowiednie przebadanie historii gier przygotował serwis purexbox.com, a poniżej lista omawianych produkcji — które być może zostaną z abonamentu skasowane:

Monster Hunter Rise

Roboquest

Hell Let Loose

Assassin’s Creed Valhalla

Figment: Journey into the Mind

We Happy Few

Resident Evil 2

Those Who Remain

Turnip Boy Robs a Bank

Palworld

Go Mecha Ball

Brotato

Pamiętajmy, że na razie są to niepotwierdzone informacje — choć wielce prawdopodobne.

Na liście nie brakuje dużych pozycji — choćby Valhalli czy Monster Hunter Rise. No i Palworld – to jedna z największych liczbowo premier tego roku i gra, która szybko zdobyła miliony użytkowników na całym świecie.

Źródło: purexbox.com