Cuda w tym RDO. Koń na dachu stratował gracza [WIDEO]

Fan RDO podzielił się na forum Reddit ciekawym wideo z gry. Bohater stoi na szczycie budynku; wtem atakuje go galopujący koń dachowy.

Red Dead Redemption 2 jest produkcją śliczną i pod wieloma względami dopracowaną. A jednak nie jest ona wolna przeróżnych błędów, które czasem wyglądają naprawdę zabawnie. Niedawno pisaliśmy chociażby o glitchu, który przemienia górną połowę Arthura w beczkę. Teraz przyszedł czas na dziwne spotkanie na dachu budynku.

Na poniższym wideo widzimy, jak bohater Red Dead Online ładuje broń i podchodzi do krawędzi budynku, szykując się do ataku. Nie zdąża jednak oddać strzału, bo sam zostaje zaatakowany – i to przez superszybkiego konia. Jak zwierzę się tam znalazło i dlaczego tak szybko biegło, tego nie sposób wyjaśnić. Widocznie zabłądziło i chciało jak najszybciej zejść na dół.

Błąd ma najpewniej związek z ostatnią aktualizacją gry. Na filmiku widzimy bowiem starcie w trybie survivalowym „Do broni”, który został wprowadzony wraz z najnowszym update’m. Czasem łatki potrafią nieźle namieszać, ale mimo to warto zainteresować się uaktualnionym tytułem. Teraz w RDO znajdziemy bowiem przepustkę Klubu rewolwerowca 2, zlecenie o nazwie Cornwall oraz premie Krwawej forsy. A to tylko niektóre z atrakcji, jakie czekają na fanów podrasowanego Dzikiego Zachodu.