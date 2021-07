Bug w RDR2, który mógłby być płatnym DLC. Ja bym wyciągnął portfel

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Gracz odnalazł wyjątkowo dziwaczny i przezabawny błąd w Red Dead Redemption 2. Jeśli będziemy mieć trochę pecha, Arthur zmieni się w człowieka-beczkę.

Błędy są z grami wideo już od początku ich istnienia. Bugi frustrują, bawią, a czasem nawet doprowadzają do wycieku rządowych dokumentów. No, może ten ostatni przypadek nie jest specjalnie częsty. Pewne jest, że każdy ma swoje indywidualne podejście do bugów, choć niektóre są uniwersalnie zabawne.

Gracz rararapsutin podzielił się nietypowym glitchem z Red Dead Redemption 2. Pechowy kowboj w bliżej nieokreślony sposób zamienił się w człowieka-beczkę. Drewniana konstrukcja zasłania połowę ciała Arthura i wygląda… całkiem ciekawie. Jeśli Rockstar sprzedawałby taki kostium w Red Dead Online, chętnie bym go kupił. Nie żartuję.

Niestety, gracz nie podzielił się sposobem na odtworzenie Arthura Beczkomorgana. Zapewne jest to jeden z całkowicie losowych błędów, które często pojawiają się w grach Rockstar Games. Z drugiej strony nie zdziwiłbym się, gdyby była to śmiesznostka przemycona przez jednego z deweloperów. Jakby nie patrzeć, taki nietypowy kostium nie wygląda wcale źle.