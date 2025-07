Po długiej ciszy Rockstar serwuje fanom Red Dead Online niespodziankę – mroczną aktualizację „Strange Tales of the West”. W grze pojawiają się zombie, mechaniczne potwory i misje rodem z upiornych filmów. Fani “Undead Nightmare” mają powody do radości.

Nowy tryb gry w Red Dead Online. Będzie sporo nieumarłych

Red Dead Online od lat pozostawało w cieniu swojego starszego brata – GTA Online. Ale dziś, ku zaskoczeniu wielu graczy, Rockstar zaktualizowało grę o nową, klimatyczną zawartość. „Strange Tales of the West” to pakiet czterech nowych misji Telegram, w których gracze wyruszają na pomoc autorowi Theodore’owi Levinowi. Cel? Zbadanie zjawisk, które wymykają się logice: plagi nieumarłych, zbuntowane maszyny, potwory z bagien i inne mroczne tajemnice. Nowe misje można rozpocząć z poziomu menu gracza lub odbierając list z najbliższego urzędu pocztowego. Na odważnych czekają potrójne nagrody: złoto, dolary RDO i punkty doświadczenia – nie lada gratka dla wszystkich, którzy marzyli o powrocie do bardziej fantastycznej wersji Dzikiego Zachodu.

Poza nową zawartością fabularną, Rockstar przygotowało cały wachlarz lipcowych premii. Naturalistów ucieszą 3x RDO$ i XP za sprzedaż próbek, a także potrójne XP za tropienie legendarnych zwierząt. Dla tych, którzy wolą robić zdjęcia niż strzelać – 2x XP za fotografię dzikiej przyrody. Na graczy czekają także zniżki: 10 sztabek złota mniej za zestaw Naturalisty, 50% rabatu na wybrane przedmioty profesji, 30% na pistolety, konie wojenne, amunicję oraz elementy garderoby. To dobra okazja, by odświeżyć swój ekwipunek i wrócić na szlak – niezależnie, czy polujesz na legendy, czy uciekasz przed zombie.

Red Dead Online nigdy nie zyskało takiego rozmachu jak GTA Online, mimo że fundamenty miało solidne. Wolniejsze tempo rozgrywki i większy nacisk na klimat okazały się mniej atrakcyjne dla masowego odbiorcy. Dlatego aktualizacja z zombie w roli głównej to dla wielu sygnał, że Rockstar jeszcze nie postawiło krzyżyka na tej produkcji.

Źródło: wccftech.com