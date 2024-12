Sony i AMD chcą pchnąć gaming na kolejny poziom dzięki PS6. Kluczowe są ulepszenia w PS5 Pro

PS5 Pro to “półgeneracyjne” ulepszenie, które z oczywistych względów jest rozwinięciem idei bazowego modelu PlayStation 5, jednocześnie dając graczom pewnego rodzaju przedsmak tego, co czego ich przy okazji PS6. Zestawiając najnowsze słowa Marka Cerny z nieoficjalnymi doniesieniami, możemy być praktycznie pewni, że PS6 wykorzysta rozwiązania AMD.

Sony, AMD i zmiany w PS5 Pro oraz PS6

Kolejna generacja urządzeń do grania to jednak ciężki temat, bo konkretów raczej nie dostaniemy przed 2027 rokiem. Do tej pory pozostaje nam jedynie zagłębiać się w nieoficjalne doniesienia. Z pewnymi wyjątkami, bo Mark Cerny, główny architekt ekosystemu PlayStation, opowiada o ciekawych planach na przyszłość. Są związane bezpośrednio ze zmianami wprowadzonymi w PS5 Pro i mogą dotyczyć właśnie PS6.

Japoński producent konsol i sprzętu ponownie nawiązuje współpracę z AMD. Obie firmy mają nadzieję wynieść gaming na nowy poziom dzięki ulepszaniu kluczowych rozwiązań. Jednym z pomysłów jest projekt o kodowej nazwie Amethyst. Ma on dwa, dość konkretne cele. Przede wszystkim firmy chcą stworzyć lepszą architekturę uczenia maszynowego. Drugim jest opracowanie wysokiej jakości konwolucyjnych sieci neuronowych (CNN) dla grafiki w grach.

AMD jest fantastycznym partnerem SIE od wielu lat i mam zaszczyt ogłosić, że rozpoczęliśmy głębszą współpracę, koncentrując się na technologii opartej na uczeniu maszynowym dla grafiki i rozgrywki. Zarówno AMD, jak i SIE mają wiele wspólnych celów związanych z rozwojem medium gier wideo. – powiedział Cerny

Z pewnością jednym z następstw rozwoju obecnych technologii i wprowadzaniu kolejnych okaże się konsola PlayStation 6. Opierając się na słowach inżyniera, rysuje nam się obraz kolejnej generacji również w istotnym stopniu korzystających z technologii PSSR, czyli skalowania rozdzielczości w grach, konsolowym odpowiedniku DLSS. Obie firmy zamierzają rozwijać trzy filary: rendering rastrowy, ray tracing i uczenie maszynowe.

Skoro jednak kolaboracja została ogłoszona teraz, na efekty prac zapewne przyjdzie nam czekać kolejne lata. Warto wspomnieć, że według Sony ma ona nie tylko przysłużyć się konsolom. Istnieje więc szansa, że podobne narzędzia będą rozwijane również i na innych platformach.

Źródło: PlayStationLifestyle