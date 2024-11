Gry w 8K mają być standardem na PS6. Twórca hitu jest tego pewien

Jeden z deweloperów z Hello Games po implementacji 8K w bardzo popularnym No Man’s Sky nie tylko nie ukrywa fascynacji tak wysoką jakością wizualną, ale i przepowiada, że w erze PlayStation 6 będzie to standard.

Gry w 8K powszechne na PS6

No Man’s Sky jest jedną z niewielu gier ulepszonych dla PS5 Pro, która robi aż tak duży użytek ze skalowania rozdzielczości PSSR. Dzięki temu rozwiązaniu, stanowiącym w zasadzie oś nowej technologii Sony, sieciowa gra o eksploracji kosmosu działa nawet w rozdzielczości 8K. Jeden z programistów silnika, Martin Griffiths, jest tym faktem zachwycony. To o tyle ciekawe, że do tej pory nie uważał 8K za coś wartego aż takiej uwagi i zachodu. Gdy tylko zobaczył swoją grę w tej jakości, od razu zmienił zdanie. Nawet jeżeli to nie natywne 8K.

Istnieje ciągła, powtarzana narracja i grupowe myślenie, że nikt nie może odróżnić 4K od 8K, lub że potrzebujesz jakiegoś potwornego telewizora dla 8K, aby zauważyć dodatkową rozdzielczość. Całkowicie zresetowałem swój światopogląd na ten temat, wdrażając obsługę 8K, PS5 Pro dla No Man’s Sky. Obiektywnie stwierdziłem, że jest to bardzo zauważalny wzrost wizualny, nawet „tylko” z PSSR i źródłem nieco powyżej 4K, napędzającym ostateczne wyjście wyświetlacza. – wyjaśnia Griffiths

Jego zdaniem postęp technologiczny może zaowocować większą sprzedażą paneli 8K, a co za tym idzie – niejako “wymusi” to na twórcach gier nowy standard rozdzielczości. Kiedy jednak może wejść w życie? No cóż – w PS6.

Było to bardzo nieoczekiwane zaskoczenie, ale z perspektywy czasu było to oparte na uprzedzeniach bez dowodów. Teraz uważam, że 8K będzie znacznie bardziej powszechne w erze PS6, ponieważ treści, które pokazują różnicę, filtrują się, a ceny paneli wyświetlaczy spadają. – dodaje programista

Brzmi dumnie, choć nie do końca wiemy, czy faktycznie Sony może stawiać rozdzielczość na pierwszym miejscu. Niedawno dostaliśmy konkretne przecieki związane z nową generacją konsol do grania, które brzmią zaskakująco intrygująco.

Źródło: Twitter