PS6 otrzyma nowoczesną technologię AMD. Nowy handheld Sony również w przygotowaniu

Sony dopiero co wydało PS5 Pro, ale firma najwyraźniej już teraz pracuje nad kolejną generacją konsol do grania. I choć nowe przecieki pochodzą od dość zaufanego źródła, radzę podchodzić do nich z dystansem.

PS6 wspierane przez GPU od AMD

Wszystko dlatego, że do możliwej premiery kolejnych next-genów jeszcze kilka lat oczekiwania, więc wiele może się zmienić. Sugestie niejakiego zhangzhonghao (wiarygodnego insidera związanego z technologiami gamingowymi) wydają się jednak wskazywać na trwające rozmowy dotyczące podzespołów kolejnej generacji maszyn do grania.

Dzięki temu Sony przymierza się do ponownego wykorzystania rozwiązań AMD, a konkretnie architektury UDNA GPU. Jest to dokładnie ta sama technologia, którą AMD będzie wrzucać do swoich kart graficznych z serii Radeon 9000 od 2026 roku. Insider sugeruje ponadto, że firma chce wykorzystać procesor Zen4 lub Zen5, choć obecnie nie wiadomo, o jaką dokładnie technologię chodzi.

Już od jakiegoś czasu spekuluje się o kolejnym, pełnoprawnym handheldzie Sony. Firma wypuściła PS Portal, lecz jest to bardziej akcesorium do PS5, aniżeli konsola w pełnym tego słowa znaczeniu. Zhangzhonghao twierdzi, że także przy handheldzie firma skorzysta z technologii AMD, gdy Microsoft w przypadku swojego handhelda próbuje wybrać między AMD a Qualcomm. To niestety wszystkie informacje, co do których przekonany jest insider, więc nie ma tego zbyt wiele i patrząc na przeszłość Sony i AMD, można byłoby to łatwo zgadnąć. Z drugiej jednak strony możliwość wykorzystania UDNA zwiastuje potencjalnie naprawdę potężny sprzęt dla graczy.

Obecnie nie wiemy, kiedy może zadebiutować kolejna generacja konsol. Wedle przecieków i firmowych dokumentów, plany wskazują na 2028 rok.

Źródło: Reddit + Insider-Gaming