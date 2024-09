Wszystkie nowe gry wykorzystają moc PS5 Pro. Sony przekonuje do ulepszonego sprzętu

Od miesięcy, a nawet jeszcze dłużej w internecie regularnie pojawiają się przecieki i domysły związane z bodaj najgorętszą sprzętową premierą tego roku, PlayStation 5 Pro. Ulepszona wersja sprzętu wyciekła tuż przed rzekomą prezentacją, a poznaliśmy m.in. jej cenę.

Gry wspierające PS5 Pro

Do tego wszystkie w ostatnich dniach dostaliśmy również potencjalny wygląd konsoli, który szybko doczekał się niejako potwierdzenia. Nowa grafika z okazji obchodów 30. lecia marki PlayStation zawiera nie tylko kształt podstawowego modelu sprzętu, ale również i coś, co wygląda na właśnie PS5 Pro. Tym razem gracze mają dostać konsolę z trzema czarnymi, bocznymi paskami przedzielającymi białe panele po bokach.

Tylko co z tą prezentacją? Od jakiegoś czasu mówi się, że Sony chce ujawnić konsolę już niebawem, najpewniej pod koniec września. Prezentacja miałaby przy tym poprzedzać pokaz gier State of Play (szkoda, że nie PlayStation Showcase). Dokładnych dat nie znamy, ale informatorzy spekulują, że raczej na pewno wydarzy się to jeszcze w tym miesiącu.

Od dawna również mówi się o nowej linii gier PlayStation “PS5 Pro Enhanced”, czyli ulepszonych technologicznie tytułów zdolnych wykorzystać po prostu wyższą moc urządzenia. Szczegółów nie znamy, ale wygląda na to, że jedną z takich gier będzie Death Stranding 2, a drugą… GTA VI, a jakże! Co ciekawe, jak uważa Tom Warren z redakcji The Verge, wszystkie najnowsze gry muszą wspierać ulepszone funkcje.

Od miesięcy wiemy, że PS5 Pro jest prawdziwe i że deweloperzy przygotowują swoje gry na tę nową konsolę. Źródło zaznajomione z planami Sony dotyczącymi PS5 Pro powiedziało mi, że wszystkie gry wydane 16 września lub później muszą obsługiwać PS5 Pro, co sugeruje, że oficjalne ogłoszenie tej konsoli przez Sony nastąpi już wkrótce. – twierdzi Tom Warren

Skoro więc wszystkie nadchodzące premiery już od 16 września mają być dostosowane do potencjału sprzętu, raczej na pewno możemy liczyć na rychły pokaz. Sony musiało już wcześniej ujawnić tę datę deweloperom.

