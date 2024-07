Gracze PC i Xbox w popłochu. PS5 Pro najlepszą i jedyną sensowną konsolą do GTA VI?

W sieci aż wrze po ostatnich przeciekach związanych z PS5 Pro. Gracze obawiają się, że to jedyna sensowna konsola, która pozwoli na dobrą zabawę w GTA VI.

W ostatnim czasie dostaliśmy kolejne zapewnienia, że PS5 Pro jest prawdziwe i faktycznie ma trafić na półki sklepowe w tym roku. Zresztą, od bardzo dawna mówi się, że sprzęt ma być właśnie docelową platformą do GTA VI.

PS5 Pro i GTA VI to idealne połączenie?

Ostatnio znany informator pokusił się o zdradzenie kolejnych informacji związanych z potencjalną specyfikacją PS5 Pro. Wedle plotek, PS5 Pro ma być sprzętem działającym na architekturze RDNA 3.5 pod kątem rasteryzacji, ale ma integrować również wybrane funkcje RDNA 4. W ten sposób miałby to być niejako pomost między aktualną i przyszłą generacją, coś w rodzaju PlayStation 5,5. Najciekawszym kąskiem jest jednak wykorzystanie najnowszej technologii AMD, aby zagwarantować poprawionej jakości ray-tracing.

Dorzucając do tego opcje pokroju Wave Matrix Multiply Accumulate, RT Instance Note Transform czy system wstępnego pobierania danych, powinniśmy oczekiwać znacznie potężniejszej platformy. Wcześniejsze plotki w tym zakresie były dość dwojakie – z jednej strony różnica ma być wyraźna, lecz z drugiej niekoniecznie twórcy gier wykorzystają wszystkie te nowinki technologiczne.

PS5 Pro jedyną słuszną platformą?

W każdym razie plotki te dość szybko odbiły się echem wśród fanów serii od Rockstar Games. Nowe GTA VI nadchodzi w przyszłym roku, a od dawna mówi się, iż to jedna z kluczowych pozycji tworzonych z myślą o PS5 Pro. Najnowsze plotki szybko “aktywowały” internetowych bojowników w toczącej się od lat wojnie konsol. “Wyobraź sobie GTA VI na czymkolwiek innym niż PS5 Pro w 2025 roku. Wersja ta będzie ostateczną wersją przez 12-18 miesięcy, ze znacznie lepszą grafiką i trybem wydajności dzięki połączeniu skalowania PSSR AI i generowania klatek” – pisze jeden z internautów.

I zaczyna się panika, gdy ludzie zdają sobie sprawę, że PlayStation 5 Pro ma funkcje, które nie zostały jeszcze wydane na PC i będą częścią następnych flagowych procesorów graficznych AMD. Wiem, gdzie będę grał w GTA 6. Od tego momentu dla Xbotów będzie już tylko z górki. Pozamiatane. – podsyca słowną walkę inny internauta

Oczywiście pojawiają się również kontrargumenty. Wiele osób podkreśla, że to jedynie przecieki, a poza tym nowa wersja PS5 nadal ma oferować niemalże ten sam procesor. Do tego Xbox nie ujawnił szczegółów wersji “pro” swojego urządzenia, więc ciężko o porównania. Tak samo jak z PC… Potencjalny hicior na komputerach w wersji “ultra” zapewne wyglądałby najlepiej, ale twórcy do tej pory nie potwierdzili, że taka wersja powstaje.

