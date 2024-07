Szczegóły o PS5 Pro w pierwszej grze. Konsola na ustawienia “ultra”

PS5 Pro wyciekło za sprawą najnowszej aktualizacji do No Man’s Sky. Deweloperzy wypuścili łatkę, która najpewniej przygotowuje grę do wsparcia nowej platformy.

Gracze martwili się, że PlayStation 5 Pro nie zadebiutuje w tym roku, ale niedawno na łamach Insider Gaming znany leaker wyjaśnił, że Sony nadal ma taki plan. Tylko co zaoferuje?

PS5 Pro wspierane przez No Man’s Sky

Nadal nie znamy konkretów ani szczegółów, mimo że sama konsola wyciekała już wielokrotnie, a my otrzymaliśmy w przeszłości nawet rzekomo całą specyfikację. Mimo wszystko dobrze jest dostać kolejne kąski informacji i to z takiego źródła! Tym razem wszystko zawdzięczamy nowej aktualizacji do No Man’s Sky. Uważni “kopacze danych” dopatrzyli się w plikach informacji o nowych ustawieniach graficznych dla trybu “Trinity”. To robocza nazwa nowej wersji konsoli.

#NoMansSkySpoilers Graphics Preset Options for "Trinity", the apparent internal codename for the PS5 Pro. Standard PS5 Graphics Preset for comparison. pic.twitter.com/yY4eBQSbNV — ThatBomberBoi (@bomber_that) July 20, 2024

W ten sposób dowiedzieliśmy się, że Sony raczej nie zmiecie nas z powierzchni Ziemi, a już na pewno nie zrobi tego Hello Games dzięki No Man’s Sky. Wizualne zmiany nie wydają się szczególnie wielkie, a dotyczą raczej drobnych lub wręcz kosmetycznych spraw. Skalowanie rozdzielczości dynamicznej zwiększono z 0,6 do 0,8, co sugeruje wyższą rozdzielczość. To może oznaczać skok z około 1300p do 1800p.

Prócz tego ulepszono parę ustawień graficznych z opcji “wysokie” na “ultra” (m.in. jakość wody). W praktyce tego typu zmiana raczej nie będzie szczególnie zauważalna, a już na pewno w tytule wydanym pierwotnie na PS4. Obecnie nie widać, aby szykowały się większe zmiany w samej jakości grafiki.

Nadal polecam jednak wstrzymać się z osądem – nie wiemy, co tak naprawdę Sony zamierza zrobić z PS5 Pro. Firma do tej pory nie potwierdziła istnienia konsoli ani nie ujawniła innych szczegółów. Patrząc jednak na przecieki… spodziewać się premiery nadal powinniśmy w tym roku.

Źródło: TwistedVoxel