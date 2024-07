Nowe informacje o PS5 Pro. Co z datą zapowiedzi i premierą?

Henderson niedawno podsycił plotki, jakoby nowa wersja obecnej generacji od Sony niekoniecznie mogła trafić na rynek w tym roku. Pojawiły się nawet spekulacje, że sprzęt mógł zostać anulowany kompletnie. Teraz insider odwołuje się do tych plotek na Insider-Gaming, dość jednoznacznie wskazując, że nie ma się co martwić.

PS5 Pro nadal w 2024 roku

Choć jego dość enigmatyczny wpis wiele osób potraktowało jako możliwy zwiastun wewnętrznego przesunięcia terminu premiery konsoli, nic takiego ma się rzekomo nie zdarzyć. Henderson powołuje się na swoje źródła, które w ponad 90% pochodzić mają od wewnętrznej dokumentacji Sony.

Nic dziwnego, że gracze się martwią, bo przecież w tym roku nie dostaniemy szczególnie wielkich premier first-party mogących pokazać moc konsoli. To chyba jednak nie zraża producenta.

Deweloperzy mogą przesyłać swoje aplikacje wspierające PlayStation 5 Pro do CertOps (Platform Certification & Operations) 30 lipca, data ta została sfinalizowana już 18 miesięcy temu. Ponadto wszystkie aplikacje dla PlayStation 5 w grach, które zostaną wydane po 15 września, będą musiały obsługiwać PlayStation 5 Pro (nie oznacza to, że PS5 Pro zostanie wydane 16 września). Tak więc, chociaż nie jest to dokładna data premiery, informacje, które PlayStation udostępniło deweloperom na początku tego tygodnia, sugerują, że PlayStation 5 Pro jest nadal na dobrej drodze do wydania jeszcze w tym roku. – opisuje Henderson

Poprzednie informacje zdradzone insiderowi wskazywały na chęć wydania platformy w drugiej połowie listopada 2024 roku. Nie wiemy, czy nadal jest to w planach, ale wydaje się najbardziej sensowną opcją. Wtedy konsola mogłaby zostać zapowiedziana mniej więcej w analogicznym okresie, co PS4 Pro – we wrześniu.

Co ciekawe, wtedy też Sony wybiera się pierwszy raz od pięciu lat na Tokyo Game Show. W tym wypadku raczej nie ma co spodziewać się zapowiedzi w trakcie wydarzenia, a chwilę przed nim. Firma mogłaby wtedy skupić się na dokładnym przybliżeniu nam architektury nowego sprzętu.

Źródło: Insider-Gaming