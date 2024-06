GTA VI będzie na PC czy nie? Prezes Take-Two w końcu komentuje

Do tej pory ani Rockstar Games, ani Take-Two nie zapowiedziało GTA VI w wersji na PC. Czy gra w ogóle doczeka się konwersji? Wiele wskazuje na to, że tak!

Nowe wieści raczej nie będą zaskakujące dla graczy, którzy doskonale zdają sobie sprawę z dotychczasowych planów wydawniczych Rockstar Games. Mimo wszystko dobrze jest dostać choć kąsek informacji oficjalnie.

GTA VI – będzie na PC czy nie?

Najnowsze informacje pochodzące wprost od szefa Take-Two Straussa Zelnicka sugerują, że GTA VI doczeka się premiery na PC, lecz gracze tej platformy będą musieli zaczekać. Na ten moment Rockstar Games skupia się na doskonaleniu samej gry i jej edycji konsolowych. Słowem: wszystko to, do czego firma przyzwyczaiła nas do tej pory.

Cóż, brak ogłoszenia nie jest czymś, co można by wziąć za pewnik, o ile mogę tak powiedzieć, ponieważ jedyną rzeczą, która dzieje się po braku ogłoszenia, jest ogłoszenie, jak sądzę, lub ciągły brak ogłoszenia, myślę, że to też może się zdarzyć. Nie wydaje mi się, by którakolwiek z tych rzeczy była przesądzona. – powiedział Zelnick

Słowa prezesa Take-Two to klasyczne “masło maślane”. Spokojnie jednak, bo Zelnick dodał nieco więcej kontekstu do swojej wypowiedzi w kolejnych zdaniach.

Ale Rockstar ma podejście do platform, które widzieliśmy już wcześniej, i w odpowiednim czasie przedstawi więcej ogłoszeń. Wierzę, że właściwą strategią dla naszej firmy jest bycie tam, gdzie jest konsument, a historycznie to, co ta firma robiła, to zwracanie się do konsumentów w dowolnym miejscu, na dowolnej platformie, która ma sens, w miarę upływu czasu. – dodaje szef Take-Two (za VGC)

No i to brzmi już jak klasyczny Rockstar, czyli zapowiedź wersji PC dłuższy czas po wydaniu gry na PS5 i Xbox Series X/S. Zgaduję, że w ciągu roku od premiery tej edycji dostaniemy oficjalne potwierdzenie konwersji na komputery osobiste. Pytanie tylko ile gra w ogóle będzie kosztować…

Źródło: GamingBible