Cena PS5 Pro może Was bardzo negatywnie zaskoczyć. Lepiej odkładać pieniądze już teraz

Jeff Grubb, znany insider, niedawno stwierdził, że konsola nadal ma ukazać się w tym roku – niejako potwierdzało to również sporo deweloperów w “prywatnych” rozmowach w trakcie Gamescom 2024. Być może zapowiedzi sprzętu doczekamy się na rzekomym State of Play we wrześniu.

PS5 Pro z wysoką, oj, wysoką ceną

O nowej, ulepszonej edycji PlayStation 5 wiemy w zasadzie mnóstwo rzeczy – znamy nawet potencjalną specyfikację, która jakiś czas temu wyciekła do sieci. Sony nie umie więc trzymać swych sekretów, ale nadal nie dostaliśmy nic oficjalnego. Nie przeszkadza to niektórym w spekulacjach na temat ceny urządzenia. Ta może być wysoka albo… bardzo wysoka.

Przede wszystkim Jeff Grubb stwierdził, że nie zdziwiłby się, gdyby konsola wyceniona została na 600 dolarów. Przypomnijmy, że PS5 z napędem na płyty w momencie premiery kosztowało 500 dolarów. Daje przy tym przykład Microsoftu, który niedawno zapowiedział wycenioną na 600 dolarów edycję Xbox Series X z dyskiem 2TB. Logicznie można więc zakładać, że gigant z Japonii będzie chciał zrównać się z konkurencją.

Jest w tym jednak coś, co nie wydaje się prawdopodobne – fakt, że nowy Xbox nie oferuje ulepszonych podzespołów, a jedynie większy dysk. PS5 Pro ma być sporym krokiem w przód, znacząco poprawiając wydajność w grach. 600 dolarów wydaje się wtedy niepokojąco niską ceną, a bardziej sensownie brzmi już nawet 700 dolarów.

Spójrzmy prawdziwe w oczy – Sony ostatnio trzeci raz podniosło cenę bazowego modelu PS5 w Japonii ze względów ekonomicznych. W Europie i innych regionach również się to już zdarzało. Do tego Microsoft nie jest wielką konkurencją dla firmy poza granicami Stanów Zjednoczonych, więc korporacja nie ma wcale takiego interesu w tym, aby zrównać się ceną z Xbox. Jak jednak będzie naprawdę? Dopiero czas pokaże.

Źródło: PlayStationLifestyle