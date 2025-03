Została ostatnia dobra na odebranie gier z PS Plus, w tym Dragon Age: The Veilguard

Oferta PS Plus Essential na marzec 2025 niebawem zostanie zastąpiona kwietniowym zestawem gier. Oznacza to, że macie jeszcze tylko dobę na ich odebranie!

A co, jeśli powiecie, że nie macie PlayStation Plus i nie możecie odebrać tych gier za darmo? No cóż – wtedy pojawia się problem, ale jest na to recepta. Wystarczy skusić się na przecenione doładowania z Instant-Gaming. W ten sposób możecie wykupić abonament taniej. Nie, nie warto polegać na Sony.

PS Plus na marzec 2025 – ostatnia dobra na gry Essential

​Uwaga, gracze! Zbliża się koniec miesiąca, co oznacza, że pozostało niewiele czasu na dodanie marcowych tytułów z oferty PlayStation Plus Essential do swojej biblioteki. Gry te są dostępne do 31 marca, więc warto się pospieszyć, aby nie przegapić okazji. W przeciwnym razie pozostaje Wam tylko zgrzytanie zębami i czekanie na nowości w kwietniu. Te, swoją drogą, również zapowiadają się naprawdę dobrze.

A co aktualnie jeszcze można zdobyć? W teorii – trzy hity, w praktyce… zależy już od każdego z Was, jak je określicie. Z pewnością to jednak trzy, naprawdę warte uwagi tytuły:

Dragon Age: The Veilguard (PS5)

Sonic Colors: Ultimate (PS4)

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection (PS4, PS5)

Aby dodać te tytuły do swojej biblioteki, wystarczy wejść do sekcji PlayStation Plus w menu konsoli, wybrać zakładkę z marcowymi grami i przypisać je do swojego konta. Pamiętaj, że po dodaniu gier do biblioteki będziesz mógł w nie grać tak długo, jak aktywna jest Twoja subskrypcja PS Plus.​

Z pewnością największą niespodzianką zostało w mijającym miesiącu Dragon Age: The Veilguard, które trafiło do plusowiczów mniej niż po 6 miesiącach od debiutu. Tytuł niestety nawet w abonamencie nie spotkał się z aż tak entuzjastycznym przyjęciem. Mimo wszystko gra z serii TMNT praktycznie przypadła do gustu każdemu.

Źródło: PlayStation