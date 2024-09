PS5 Pro wyprzedane w kilku regionach. Limitowana edycja na aukcjach nawet za ponad 50 tys. zł

Scalperzy to mają dobrze. Nakupowali pożądanej przez graczy limitowanej edycji PS5 Pro w wersji 30-lecia PlayStation i teraz koszą za nią chore ceny.

Współcześnie problem z dostępnością PlayStation 5 nie występuje… teoretycznie. Konsola przez pierwszy rok od debiutu miała gigantyczne problemy z dostępnością. Teraz sytuacja ta powtarza się, ale przy okazji PS5 Pro.

PS5 Pro – przedsprzedaż w Polsce:

PS5 Pro wyprzedane na pniu, a limitowana edycja… olaboga

Limitowana edycja PS5 Pro w wydaniu rodem z czasów PSX-a wygląda świetnie, to trzeba przyznać. Chyba od samego początku można było się spodziewać, że zainteresowanie będzie olbrzymie. W końcu mówimy o wydaniu limitowanym do 12300 sztuk, czyli bardzo mało. Nawet mimo zaporowej ceny, gracze oszaleli na punkcie sprzętu. I to w ogóle – nie tylko w ograniczonym wydaniu dla kolekcjonerów.

W Polsce pre-ordery już ruszyły, o czym przeczytacie w tym miejscu. Nie wiem, czy cena praktycznie 3,5 tys. zł nie będzie dla wielu z Was aż zbyt zaporowa – wszak niekoniecznie jest usprawiedliwiana tym, co znajdziemy wewnątrz. Mimo wszystko polecam zainteresować się jej kupnem, póki jest w ogóle dostępna. Zwyczajna, wcale nie limitowana edycja, wyprzedała się już w kilku regionach, a zainteresowanie tylko rośnie. I to mimo ogromnego sprzeciwu graczy, krytyki i tym podobnych.

Osobną sprawą pozostaje konsola w wersji na 30-lecie marki. W tym wydaniu sprzętu już praktycznie nie da się kupić, przynajmniej w Wielkiej Brytanii. Nawet mimo to, że kosztuje tam 960 funtów (prawie 5 tys. zł), od razu po rozpoczęciu zamówień przedpremierowych, nie dało się ich składać. Nie wiemy, w jakim stopniu winni są temu scalperzy, a w jakim sami gracze, ale z pewnością ci pierwsi mocno przyczynili się do problemów z dostępnością.

Wystarczy tylko zajrzeć na eBay, aby przekonać się, że jest tam mnóstwo aukcji z limitowanym wydaniem platformy od Sony. Wiele z nich cenowo oscyluje wokół 2 tys. funtów, ale są również takie za 5 tys. czy nawet… 10 tys. funtów, co daje 50 tys. zł. Te ostatnie na szczęście szybko znikają z platformy, bo zapewne eBay wcale nie lubi się z takim naciąganiem ludzi. Cena jest chora, ale to zapewne nie zraża scalperów, choć sam nie wiem, czy ktokolwiek się na to skusi.

Źródło: VGC