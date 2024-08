Twórcy gier czekają na PS5 Pro z wydawaniem swoich tytułów. Konsola znów potwierdzona

Na pewno bliżej niż dalej, bo PS5 Pro ma nadal wyjść w tym roku. Teraz wychodzi na to, że coraz większa liczba nawet mniejszych twórców zdaje sobie sprawę z istnienia sprzętu i dysponuje jego konkretną specyfikacją.

Na pewno nie jest to już żaden sekret. Na Gamescom 2024 wielu twórców gier otwarcie mówiło o swoich planach, które dotyczą właśnie nowej wersji flagowego sprzętu Sony.

PS5 Pro żadnym sekretem

Dziennikarz włoskiego serwisu multiplayer.it w trakcie rozmowy z jednym z mniejszych deweloperów na Gamescom 2024 dowiedział się od niego o PS5 Pro. Twórca miał przypadkowo stwierdzić, że nowa wersja konsoli Sony wychodzi już niebawem. Z tego właśnie powodu odroczył plany dotyczące wydania swojego nowego tytułu na koniec roku, chcąc zoptymalizować go pod działanie z ulepszonym sprzętem do grania.

Później praktycznie to samo zapewnienie pojawiło się na stronie Wccftech, ale tym razem pióra innego redaktora. Ten również miał dowiedzieć się od jednego z twórców gier o rychłej premierze PlayStation 5 w wersji Pro.

Deweloper, którego nazwiska nie wymienię, powiedział otwarcie, że otrzymał specyfikację PS5 Pro i jest przekonany, że silnik Unreal Engine 5 będzie działał znacznie lepiej na nowym sprzęcie w porównaniu do zwykłego PlayStation 5. – czytamy w tekście Wccftech

Redaktor serwisu jest zdania, że rozmawiał z innym deweloperem niż jego włoski kolega po fachu. Co więcej, nadal mówimy o małym studiu. Oznacza to, że już praktycznie wszyscy zainteresowani twórcy otrzymali specyfikację i szczegóły dotyczące konsoli w wydaniu Pro. To z kolei jednocześnie potwierdza, że sprzęt powinien nie tylko niebawem zostać oficjalnie zapowiedziany, ale i trafić na rynek.

PS4 Pro doczekało się zapowiedzi 7 września 2016 roku, a na półkach sklepowych wylądowała 10 listopada. Poprzednie plotki sugerowały, że w tym roku będzie niemal identyczna sytuacja. Czyżby duży pokaz PlayStation na wrzesień stał się faktem?

Źródło: Wccftech