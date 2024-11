PS5 Pro ma ekskluzywną nowość, której nie dostaną gracze na zwykłym PS5

Zaraz, to na PS5 są tła pulpitu? I tak i nie. Po wprowadzeniu ostatniej aktualizacji systemowej, gracze mogą teraz cieszyć się specjalnym panelem z kafelkami Welcome Hub. Ekran ten ma swoje własne tło, które można dowolnie ustawiać. I właśnie tego dotyczy ekskluzywny “ficzer” dla graczy PS5 Pro.

PS5 Pro ma specjalne tło

Nie jest to akurat rzecz, której gracze na bazowym modelu lub z wersją Slim mogą jakoś szczególnie pozazdrościć, przynajmniej pozornie. Chyba że naprawdę uwielbiacie patrzeć przez te kilkanaście sekund obecności na nowym ekranie konsoli zagłębić się w to, co czai się w tle.

Wedle najnowszych doniesień, gracze, którzy mieli już okazję zapoznać się z najnowszą konsolą Sony, donoszą, że wyposażona została ona startowo w ekskluzywny dla posiadaczy właśnie wersji Pro ekran w formie tła do sekcji Welcome Hub. Warto dodać, że tapeta jest animowana, więc to zawsze jakaś atrakcja. Co ciekawe, ekran włączania konsoli jest dokładnie taki sam, jak w bazowym modelu.

Jeśli chcecie zobaczyć, jak prezentuje się zarezerwowane tylko dla posiadaczy PlayStation 5 tło pulpitu, sprawdzicie to w całości na poniższym filmie. Szału może i nie ma, ale to zawsze coś, potencjalnie podkreślające moc wersji Pro – wszak świecący się na cały ekran procesor z dopiskiem “PS5 Pro” sugeruje, że mamy do czynienia z faktycznie nowoczesnym sprzętem.

Jeśli do tej pory korzystaliście z poprzednich edycji konsoli i zamierzacie przesiąść się na Pro, możecie zabrać ze swoją wszystkie swoje kluczowe pliki. Aby to zrobić, należy podłączyć PS5 Pro do tej samej sieci, a następnie przejść do opcji Ustawienia > Oprogramowanie systemowe > Transfer danych. Kilka kolejnych kroków jest dokładnie opisanych na ekranie, więc to nic trudnego!

Źródło: PlayStationLifestyle