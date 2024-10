Wielka aktualizacja PS5 już w Polsce. Kompletnie nowa funkcja, która ucieszy graczy

Nowości, nowości i jeszcze raz nowości – od pewnego czasu Sony regularnie wydaje nowe funkcje dla PlayStation 5. Nowa aktualizacja zadebiutowała już w Polsce, więc polecam pobrać wymagane pliki!

Aktualizacja PS5 już w Polsce

Dosłownie dwa tygodnie temu pisaliśmy, że jedna z największych w ostatnich czasie aktualizacji firmware’u firmy Sony pojawiła się w pierwszych krajach w Europie. Nadal jednak nie było mowy o możliwości pobierania plików w Polsce. Teraz się to zmieniło, bo w końcu dostaliśmy obiecaną od dawna funkcję.

Przede wszystkim warto powitać nowość w postaci niewidzianego do tej pory ekranu Welcome Hub. Jest to “dedykowana przestrzeń, którą można dostosować za pomocą widżetów, umożliwiając szybki wgląd w informacje przed rozpoczęciem sesji gry”. Do tej pory w Stanach Zjednoczonych jej poprzednia wersja znana była pod nazwą Explore, ale Welcome Hub ją właśnie zastąpił. Wcześniej w Stanach i nie tylko, teraz także i w naszym kraju.

W Polsce Welcome Hub widnieje pod nazwą “Witamy”, bo jest to pierwszy ekran, który powinien powitać graczy na PlayStation 5. Znajdziemy tam widgety, które dostosujemy we własnym zakresie. Możemy wyróżnić najważniejsze informacje z ogrywanych gier, informacje systemowe jak choćby poziom naładowania kontrolerów, wyróżnione gry z PS Store czy listę dostępnych znajomych.

Dla graczy, którzy raczej skłaniają się przede wszystkim do grania w gry offline, raczej nie jest to pożądana nowość, ale to przecież kolejny krok ku lepszej customizacji konsoli. Sony daje graczom wybór, co tak naprawdę chcą mieć wyświetlane i kompresuje to do jednego tak naprawdę ekranu. Wygodne.

Problem w tym, że nadal firma nie pokusiła się o dodanie motywów i tapet. W porównaniu do poprzednich generacji, PS5 nie oferuje prostej, jakby nie patrzeć, funkcji. Gracze proszą o nią od dawna, a Welcome Hub niejako ma ich udobruchać. Wszystko przez to, że faktycznie możemy wybrać tam jedną z kilkudziesięciu tapet z popularnych gier na platformie (są też animowane!).

Źródło: PlayStation