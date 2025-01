Styczniowa oferta PS Plus, mimo krytyki, jest wielkim sukcesem

PS Plus na styczeń 2025 roku dostało za swoje, ale gracze i tak rzucili się na ofertę. To największy sukces w Plusie od marca 2023 roku!

PS Plus na styczeń 2025 zostało koszmarnie zmieszane z błotem. Subskrybentom w ogóle nie spodobała się możliwość grania w umierające Suicide Squad: Kill the Justice League, choć faktycznie Need for Speed: Hot Pursuit Remastered czy The Stanley Parable to po prostu świetne gry. Wydawać by się mogło, że po tak negatywnym odbiorze ze strony graczy, nie będzie jakiegoś wielkiego zainteresowania. Tymczasem jest spore zaskoczenie.

Jak informuje serwis True Trophies na podstawie danych zebranych z kont ponad 3,4 mln PS Network, styczniowa oferta okazała się najmocniejszą od marca 2023 roku. Wtedy w progu Essential gracze mogli przypisać do kont Battlefield 2042, Minecraft Dungeons i Code Vein. I choć nadal to właśnie 22 miesiące temu było najlepiej, tegoroczny styczeń zajmuje drugie miejsce pod względem popularności.

Wedle danych, na styczeń w PS Plus Essential udało się przyciągnąć do gier oferowanych w ramach usługi więcej aktywnych subskrybentów niż w jakimkolwiek innym miesiącu przez cały 2024 rok. Oznacza to, że faktycznie ubiegły rok dla “plusowiczów” nie był szczególnie mocny. Najgorzej było w grudniu, bo mówimy aż o 95% mniejszej liczbie aktywnych graczy. Ponadto największym sukcesem okazał się remaster uwielbianej gry wyścigowej, który zaliczył największy napływ graczy.