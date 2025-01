PS Plus na styczeń 2025 oficjalnie. Gracze błagają o tańszą opcję bez gier

Niestety, gracze tym razem nie strzelili , bo w styczniowej ofercie PS Plus pojawiła się jedna perełka, jedna niezła gra i… tytuł, który praktycznie umiera.

Dlaczego Sony daje grę, która w zasadzie jest już chodzącym trupem? Tak naprawdę to jest martwa od swojego wydania, gdyż Suicide Squad: Kill the Justice League należy zaliczyć do największych porażek 2024 roku.

PS Plus Essential na styczeń 2025:

Suicide Squad: Kill the Justice League [PS5]

[PS5] Need for Speed Hot Pursuit Remastered [PS4]

[PS4] The Stanley Parable: Ultra Deluxe [PS4/PS5]

Dwie kolejne produkcje nieco pomagają i powodują, że nie ma aż takiej tragedii. Jest w końcu udany remaster bardzo dobrej odsłony serii NFS, czyli Hot Pursuit. Do tego bezsprzeczny hit, który powinien ograć każdy “świadomy” gracz, The Stanley Parable. Dwa hity i jeden niewypał… Niby aż tak źle nie powinno być, ale jednak wielu graczy czuje się wręcz oszukanych faktem, że Sony tym razem jako główne danie rozdaje tak źle przyjęty tytuł. Warto dodać, że growe Suicide Squad nie będzie wkrótce dostawało dużych nowości ani żadnych, nowych sezonów.

“Gra-usługa, która nie tylko okazała się klapą, ale właśnie ogłosiła swój ostatni sezon” – irytują się komentujący. “Trzeba było dodać jeszcze Concord i Dustborn” – piszą inni. “Pozwólcie mi płacić mniej, bo nie chcę od was żadnych gier” – grzmi kolejny gracz (ej, ale to akurat całkiem niezły pomysł!). No cóż – nie ma zaskoczenia, że tak słaby zestaw na początek nowego roku wywołuje tak negatywne emocje wśród klientów.

