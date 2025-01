Pierwszy hicior PS Plusa w 2025 roku to odświeżenie 14-letniej gry, ale gracze nadal ją kochają

Need for Speed: Hot Pursuit Remastered zostało pierwszym hitem w PS Plus 2025 roku. Mówimy o remasterze 14-letniej produkcji, więc to całkiem niezły wyczyn.

Czujecie się zaskoczeni? Bo ja nieszczególnie. Z kilku powodów. Po pierwsze – Need for Speed: Hot Pursuit to jedna z najlepszych odsłon serii, która zyskała spore uznanie graczy, jak i krytyków. Pierwsze wejście Criteriona do kultowej marki okazało się tytułem, cieszącym się nawet dzisiaj jeszcze większą estymą niż wiele nowszych części z Most Wanted czy Unbound. I to mimo faktu, że oryginał zadebiutował w erze PS3 14 lat temu, a sam remaster ma już 4 lata.

Need for Speed wielkim sukcesem styczniowej oferty PS Plus

Sama gra nie różni się szczególnie od wersji sprzed lat, choć oczywiście doczekała się kilku ulepszeń, przede wszystkim kilku machnięć pędzlem, co by po prostu wyglądać lepiej. Tytuł nadal wspiera tryb multiplayer, więc to może również dość mocno tłumaczyć takie zainteresowanie graczy PS Plus. Jak donosi zbierający dane o aktywności użytkowników konsol PlayStation portal True Trophies, to właśnie NFS skusił największą liczbę subskrybentów w styczniowej ofercie PS Plus. Gra zgarnęła 4,7% więcej graczy niż liczące sobie niespełna rok Suicide Squad Kills the Justice League.

Na trzecim miejscu jest akurat prześwietne The Stanley Parable Ultra Deluxe liczące sobie 33,9% mniej graczy niż Need for Speed. Zdaniem redakcji, łącznie mowa o sporej liczbie graczy, więc Plus z przytupem miał rozpocząć nowy rok. I to nawet mimo faktu, że generalnie styczniowa oferta spotkała się ze sporym sprzeciwem subskrybentów. Przede wszystkim nie spodobało im się oferowanie kończącego wsparcie Suicide Squad, które niebawem nie otrzyma więcej nowej zawartości sezonowej.

