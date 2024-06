W PS Plus czeka na Was gigantyczna nowość do sprawdzenia. Najgłośniejszy exclusive roku

Każdy gracz, który posiada wykupioną subskrypcję PS Plus Premium, może cieszyć się nowym trialem w usłudze. Stellar Blade to przetestowania!

Kontrowersje, bardzo dziwne i głośne “pomysły” twórców, które musieli szybko usunąć, oskarżenia o seksizm czy wreszcie rzekoma “cenzura” na ostatnią chwilę – o Stellar Blade było głośno. I zapewne będzie jeszcze głośniej, skoro gra może zadebiutować na PC. Gracze raczej szybko nie zapomną tej przygody, gdyż do tej pory ocenili ją jako najlepszą grę wydaną na PS5. To chyba coś znaczy, prawda?

Jeśli jednak jeszcze w to nie wierzycie, wcale Was nie winię. Możecie jednak przekonać się, czy Stellar Blade trafi w Wasz gust. Warunkiem jest jednak posiadanie subskrypcji PS Plus Premium. Wszyscy “plusowicze” na najwyższym poziomie usługi mogą już teraz bez dodatkowych opłat ogrywać dwugodzinną wersję próbną Stellar Blade! To fantastyczna wiadomość, ale można ten czas znacznie wydłużyć.

Jak ograć triala Stellar Blade w PS Plus jeszcze dłużej?

Wszystko dlatego, że gra oferuje również demo. Postępy z niego zostają zachowane. Także decydując się na triala, warto wcześniej przejść demo oferujące niecałą godzinę rozgrywki. Łącznie tytuł będziecie mogli ogrywać przez mniej więcej trzy godziny. Cały postęp przechodzi także do pełnej wersji gry, o ile tylko zdecydujecie się ją kupić.

Główna fabuła w pełnej wersji gry pozwoli Wam na rozgrywkę na około 20 – 25 godzin, zależnie od tego, jak dacie sobie radę z wymagającymi bossami. Wraz z questami pobocznymi to czas aż 40 godzin. Jak na tytuł akcji to naprawdę sporo.

Źródło: PlayStationLifestyle