PS Plus ma jeden z największych hitów w historii. Drugi największy debiut w 2025 roku

RoboCop: Rogue City nie tylko pojawił się w kwietniowej ofercie PS Plus Essential, ale od razu zgarnął srebro w klasyfikacji najpopularniejszych gier usługi w 2025 roku. Brzmi dobrze? No jasne – więc warto skusić się na tańszego Plusa i ograć tego bardzo udanego FPS-a!

RoboCop rządzi w PS Plus

Jak podaje serwis TrueTrophies, to druga najchętniej ogrywana premiera w ramach abonamentu w tym roku. Co więcej, patrząc szerzej – czyli na ostatnie ponad dwa lata – RoboCop plasuje się na siódmym miejscu ogólnego rankingu PS Plus. A to oznacza, że pokonał takie tytuły jak Minecraft Dungeons, Dead Space, PowerWash Simulator, Sifu, czy nawet Suicide Squad: Kill the Justice League, czyli inne duże hity dodawane do Plusa. Taki wynik mówi sam za siebie. Oznacza to, że mimo mało skomplikowanej rozgrywki i tematyki dla fanów retro sci-fi, RoboCop nadal przyciąga tłumy. I to nie byle jakie, bo gra zebrała więcej aktywnych graczy niż niejeden głośny hit z ostatnich miesięcy.

Dla przypomnienia – w grze wcielamy się w tytułowego RoboCopa patrolującego ulice dystopijnego Detroit. To wszystko ubrane w formułę strzelanki FPP z półotwartym światem. A fakt, że głosu postaci użyczył sam Peter Weller, czyli oryginalny RoboCop, tylko podkręca klimat. Dla fanów marki to najlepsze dzieło od wielu, wielu lat.

Jeśli jeszcze nie sprawdziliście tej gry, a macie PS Plus Essential, to teraz jest idealna okazja. Oferta obowiązuje czasowo, więc warto dorzucić RoboCopa do swojej biblioteki, zanim zniknie. W końcu to wielki hicior usługi, który po prostu wypada sprawdzić!

Źródło: TrueTrophies