Grasz od 10 zł! Zobacz 118 gier na Nintendo Switch w promocji

Jeśli gracie na Nintendo Switch i szukacie tanich gier, dobrze trafiliście. Prezentujemy ponad 100 tytułów w promocji, gdzie ceny zaczynają się od 10 zł.

Posiadacze Nintendo Switch często narzekają na drogie gry, dlatego postanowiliśmy znaleźć niezłe promocje na sporo tytułów, którymi możecie wypełnić swoje biblioteki. Warto skorzystać, nawet jeśli szykujecie się na przesiadkę na Nintendo Switch 2. Jednym z największych atutów nadchodzącego sprzętu będzie wsteczna kompatybilność, zatem gry z pierwszego Switcha, a przynajmniej większość z nich, będą działać również na nowej konsoli.

W promocji znalazło się mnóstwo tytułów, a wiele z nich jest tańsza o około 200 zł w porównaniu do cen w sklepie Nintendo. Wśród ofert znajdziemy dużo gier AAA na Nintendo Switch, w tym tytuły z serii LEGO, Mortal Kombat, Star Wars, Mario, Kirby, Sonic, Assassin’s Creed, Wolfenstein, Civilization, Harry Potter, Crysis, Bioshock i wiele innych genialnych produkcji.

Wszystkie tanie gry na Nintendo Switch kupimy w formie klucza (region Europa) w promocji zaufanego i sprawdzonego sklepu Instant Gaming. Możemy zapłacić za gry np. przez BLIK i od razu odebrać klucze, które aktywujemy na swojej konsoli.

Tanie gry na Nintendo Switch. Oto 118 tytułów w promocji (część 1)

Już wśród najtańszych ofert możemy znaleźć choćby kapitalne futurystyczne wyścigi GRIP: Combat Racing, za które płacimy 15 zł z groszami. Nie trzeba mówić, że to jak gra za darmo, ponieważ takie ceny w przypadku tytułów na Switcha zdarzają się wyjątkowo rzadko. Przejrzyjcie całą listę, a my wyróżniamy z niej trzy duże tytuły AAA, które powinny zawitać na dysku każdego posiadacza konsoli od Big N.

Ghostbusters: The Video Game Remastered

To zremasterowana wersja przygodowej gry akcji z 2009 roku, w której możemy wcielić się w pogromcę duchów, które grasują po Nowym Jorku. Odwiedzimy sporo lokacji, jak trzynaste piętro hotelu Sedwick, tajemnicza wyspa na środku rzeki Hudson czy miejską bibliotekę. Tytuł oferuje wartką akcję i ładną oprawę graficzną, a jego oceny są naprawdę przyzwoite (średnia z Metacritic – 73/100).

Wolfenstein II: The New Colossus

Wolfenstein II: The New Colossus będzie doskonałym wyborem dla osób, które lubią szybkie gry FPS w klimatach wojennych. Tutaj jest o tyle ciekawie, że trafiamy do alternatywnej rzeczywistości, a konkretniej na teren okupowanych przez nazistów Stanów Zjednoczonych. Akcja się nie kończy, a my możemy nawet strzelać dwóch broni jednocześnie, albo załatwiać sprawę po cichu eliminować wrogów jak w prawdziwej skradance.

Assassin’s Creed III Remastered

Assassin’s Creed III Remastered pojawiło się na Nintendo Switch w 2019 roku i zawiera wszystkie rozszerzenia, jakie gra posiada. To kultowa już przygoda w świecie skrytobójców, która oferuje otwarty świat i akcję osadzoną w Ameryce Północnej w latach 1753-1783.

