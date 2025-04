Diablo 4 odpowiada na Path of Exile 2? Nadchodzi masa nowości w 2025 roku. Ambitne plany rozwoju

W grze Diablo IV trwa obecnie siódmy sezon. Jego motywem przewodnim są wiedźmy oraz Drzewo Szeptów. Niedawno jednak premierę miała duża aktualizacja Dawn of the Hunt do gry Path of Exile 2. Wygląda na to, że Blizzard Entertainment postanowiło poniekąd na to odpowiedzieć. Deweloperzy ujawnili bowiem niezwykle ambitne plany rozwoju produkcji na bieżący rok. Zapowiada się on dość intensywnie.

Diablo 4 – ambitne plany rozwoju na 2025 rok. Nowości

Po zakończeniu obecnego sezonu rozpocznie się nowy sezon podtytułem Powrót Beliala (Belial’s Return). Jak sugeruje sam tytuł, Władca Kłamstw powróci, a wraz z nim pojawią się gruntowne zmiany w systemie bossów Lair. Opróćz tego będzie można zdobyć nowego zwierzaka, kota.

Kolejny sezon, Grzechy Horadrimów (Sins of the Horadrim) (lipiec-wrzesień), doda nowe moce sezonowe, aktywności w lochach Nightmare oraz wsparcie dla klawiatury i myszy na konsolach. Z kolei sezon Piekelny Chaos (Infernal Chaos) zaoferuje ulepszenia do trybu Piekelne hordy oraz nowe moce chaosu.

Jeżeli natomiast chodzi o drugie rozszerzenie, w tej kwestii musimy uzbroić się w cierpliwość. Na ten moment wiemy, że drugi dodatek ma wyjść dopiero w przyszłym roku, aczkolwiek nie podano jeszcze, czy będzie to pierwsze półrocze, czy drugie. Oprócz tego w 2026 roku w grze pojawi się wyczekiwany system rankingowy.

