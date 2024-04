Stellar Blade to najlepiej oceniany przez graczy tytuł na PS5. Nie ma sobie równych

Ostatnio głośno było o “cenzurze” Stellar Blade, gdy to rzekomo Sony miało dodać nieco tkaniny do strojów głównej bohaterki. Skąpo (ale nadal za bardzo) ubrana Eve spotkała się z krytyką graczy. Nie powstrzymało to ich od wystawiania grze bardzo wysokich ocen.

Stellar Blade jedną z najlepszych gier na PS5

Głośna produkcja koreańskiego Shift Up zdobywa dobre noty od krytyków, którzy akurat skupiają się zazwyczaj na nieco innym aspekcie niż gracze. Chwalą prezentację zniszczonego świata, wyśrubowany poziom trudności, genialną mechanikę walki i świetnie zaprojektowane potyczki z bossami. Gracze za to… chwalą Eve.

No dobra, nie tylko ją, bo jednak skądś tak wysokie oceny graczy musiały się wziąć. Patrząc obecnie na Metacritic, tytuł od krytyków zdobył średnią w wysokości 82/100. Z kolei gracze pokochali go jeszcze bardziej. Dają mnóstwo maksymalnych not, a także i “dziewiątek”, dzięki czemu gra zasłużyła ich zdaniem na średnią 9,2/10. To bardzo wysoko.

W rzeczywistości to pewnie nawet lepiej niż się spodziewaliście. Oznacza bowiem, że Stellar Blade w ujęciu graczy zostało jedną z najlepszych gier na PlayStation 5 w historii. W momencie pisania tego tekstu jest to wręcz najlepiej przyjęta przez odbiorców gra na PS5. Ma tak wysoką średnią przy ponad 1800 oddanych głosach. To więcej niż DLC do Resident Evil 4 (325 opinii ze średnią 9,2) czy Cyberpunk 2077: Ultimate Edition (9,2 przy 79 głosach).

Źródło: GameRant