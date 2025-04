Najniższa cena Hades na Nintendo eShop. Fantastyczna gra za jedyne 35 zł

do końca promocji

To jeden z najlepszych roguelike’ów i zdecydowanie najlepsza niezależna gra 2023 roku. Hades kupicie teraz w wersji Nintendo Switch taniej!

Hades jest idealną przygodą do ogrania na Nintendo Switch, niezależnie od tego, czy wolicie grać w trybie handhelda czy może podłączając konsolę do telewizora. Teraz prześwietnego „rogala” kupicie za jedyne 35 zł. W eShop jest to najniższa historycznie cena.

Promocja trwa do 21 kwietnia 2025 roku.