Kolejny tydzień kwietnia oznacza między innymi kolejne świetne gry, które możecie zgarnąć w znakomitej cenie. Postanowiliśmy zebrać dla Was 25 ofert, których cena nie przekracza 5 złotych. Każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Oto tanie gry Steam!

Dzisiaj prezentujemy Wam bogate zestawienie z dwudziestoma świetnymi grami, które możecie dodać do swojej biblioteki Steam i nie wydać przy tym zbyt dużo. Wśród ofert znajdziemy gry przygodowe, RPG, akcyjniaki i nie tylko! Gatunków jest sporo, więc wybór również jest bogaty. Każdy znajdzie coś dla siebie – od kultowych hitów po mniej znane perełki. Co jest zaś w tym wszystkim najlepsze? Produkcje z listy na co dzień kosztują kilkadziesiąt złotych, a teraz możecie je zdobyć za mniej niż piątaka. Jest to więc doskonała okazja, by uzupełnić swoją bibliotekę Steam o naprawdę świetne tytuły bez konieczności nadwyrężania budżetu.

Jak zwykle, wszystkie gry, które znalazły się na poniższej liście, kupicie w formie kluczy, które oferuje sprawdzony przez nas, rzetelny sklep Instant Gaming. Pozostaje nam więc zaprosić Was do lektury!

Tanie gry Steam. Promocja na klucze (część 1)

Amanda the Adventurer

Amanda the Adventurer to specyficzny horror inspirowany dziecięcymi programami telewizyjnymi. Gracze wcielają się w Riley Park, która odkrywa tajemnicze VHS-y w domu swojej zmarłej ciotki Kate. Każda odtworzona taśma ujawnia coraz więcej mrocznych sekretów związanych nie tylko z samym programem, ale również jego… nadprzyrodzonymi powiązaniami. Gra łączy rozwiązywanie zagadek z interaktywną narracją, oferując różne zakończenia w zależności od podejmowanych przez nas decyzji.

Blacktail

Blacktail to pierwszoosobowa gra akcji z elementami przygodowymi, która została stworzona przez polskie studio The Parasight. Wcielamy się tutaj w Yagę, młodą dziewczynę oskarżoną o czary, która musi zmierzyć się ze swoją przeszłością, a także odnaleźć zaginioną siostrę. Stawimy czoła różnym przeciwnikom, których możemy pokonać przy użyciu łuku czy też zaklętej rękawicy. Gra oferuje system moralności, który wpływa na rozwój postaci w zależności od naszych poczynań, a także na nasze relacje z innymi postaciami.

Inkulinati

Inkulinati to turowa strategia inspirowana średniowiecznymi manuskryptami. Tworzymy w niej armię bestii, takich jak psy z włóczniami czy króliki z mieczami, aby pokonać przeciwników i zdobywać nowe umiejętności. Gra oferuje unikalne akcje ręczne, które pozwalają manipulować polem bitwy. Tryb fabularny pozwala rozwijać własnego mistrza Inkulinati i odkrywać nowe jednostki, a także umiejętności.

Tanie gry Steam. Promocja na klucze Steam (część 2)

Loddlenaut

Loddlenaut to relaksująca przygodówka, w której naszym zadaniem jest oczyszczenie oceanu ze wszelkiego rodzaju śmieci. Rozgrywka polega na eksploracji podwodnych obszarów, ulepszaniu sprzętu oraz przekształcaniu odpadów w użyteczne narzędzia. Oprócz tego zajmujemy się hodowlą uroczych stworzeń znanych pod nazwą loddles, które przypominają aksolotle. W zależności od tego, czym je karmimy, stworki zyskują różne cechy oraz zdolności.

The Bookwalker: Thief of Tales

The Bookwalker: Thief of Tales to gra przygodowa, która została opracowana przez niezależne studio Do My Best. Wcielamy się w Etienne’a Quista, pisarza skazanego na 30 lat więzienia za literackie przestępstwo. Aby odzyskać wenę, artysta decyduje się skorzystać ze swojej nadprzyrodzonej zdolności, któa pozwala przenosić się do światów opisanych w książkach i kraść pojawiające się tam cenne przedmioty. Gra łączy eksplorację fantastycznych światów książek z rozwiązywaniem zagadek, a także intrygującą narracją. Jeżeli zaś chodzi o rozgrywkę, mamy tutaj świat fizyczny, w którym eksplorujemy mieszkanie bohatera oraz szukamy przedmiotów, które warto będzie zabrać do światów fantastycznych. To właśnie one są drugą częścią zabawy.

Venba

Na koniec mamy grę Venba, która stanowi ciekawe połączenie gry narracyjnej z symulatorem gotowania. Gracze wcielają się w tytułową Venbę, indyjską mamę, która wraz z mężem i synem próbuje odnaleźć się w kanadyjskiej rzeczywistości. Historia opiera się na eksploracji relacji rodzinnych i kulturowych poprzez, no właśnie, jedzenie. Głównym motywem jest tutaj więc odtwarzanie tradycyjnych przepisów z uszkodzonej książki kucharskiej Venby. Gracz musi uzupełnić w niej luki, które powstały przez przeprowadzkę.