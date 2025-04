Apple iPhone 16 Pro Max 256GB za 5305,38 zł na Allegro

Tańszy smartfon Apple iPhone 16 Pro Max? Tak, to możliwe – nowa oferta obowiązuje dla posiadaczy abonamentu Allegro Smart i pozwala zaoszczędzić.

Jeśli marzysz o Apple iPhone 16 Pro Max 256GB w kolorze czarny tytan, teraz masz okazję zgarnąć go w świetnej cenie! Allegro oferuje ten flagowy smartfon w wyjątkowej promocji, więc to idealny moment na upgrade. W środku procesor A18 Pro, ekran Super Retina XDR 6,9″, zaawansowany system kamer i to wszystko pod banderą nadgryzionego jabłka.

Dostawa zamówień jest gratis.