Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Mnóstwo okazji na PC

Zgodnie z tradycją, na platformie Steam trwa tygodniowa wyprzedaż. Tym razem przecenionych tytułów jest naprawdę sporo, głównie ze względu na wyprzedaż London Games Festival oraz Raw Fury Publisher Sale (wyprzedaż gier wydawcy Raw Fury). Wśród przecenionych produkcji znajdziemy m.in. Atlas Fallen: Reign Of Sand, PlateUp!, Pacific Drive, czy także KARMA: The Dark World. Poniżej wybrane tytuły!

Tygodniowa wyprzedaż na Steam. Tanie gry na PC

W co warto zagrać? Z powyższej listy na pewno warto wyróżnić Call of the Sea, czyli grę przygodową od niezależnego studia Out of the Blue. Akcja produkcji rozgrywa się w latach 30. ubiegłego stulecia i opowiada nam historię Norah, która desperacko próbuje odnaleźć swojego męża. Jej mąż zaginął bowiem podczas ekspedycji na południu Pacyfiku. Rozgrywka skupia się na eksploracji i rozwiązywaniu zagadek.

Ciekawie prezentuje się także Dome Keeper. Jest to roguelike w klimacie science fiction, w którym skupiamy się na eksploracji podziemnych terenów i wydobywaniu zasobów. W tym celu drążymy tunele, a następnie ulepszamy naszą bazę i wyposażenie, w tym chociażby niezwykle ważny jetpack. Nie brakuje również walki; w celu odpierania ataków przeciwników korzystamy z miecza oraz działka.

Źródło: Steam