Dobra wiadomość dla graczy z PS Plus. Sony naprawiło najbardziej denerwujący problem od dawna

Od jakiegoś czasu wiele osób zauważało, że niektóre gry w PS Plus Extra i Premium… nie były dostępne. Jednocześnie nie były one usuwane z usługi.

Teraz już nie musicie martwić się o znikające gry z PlayStation Plus! Przynajmniej w teorii, bo Sony obiecuje, że naprawiło błąd.

PS Plus – koniec z irytującym błędem z usuwaniem gier

W ostatnich dniach użytkownicy PlayStation Plus Extra zauważyli, że niektóre tytuły niespodziewanie zniknęły z katalogu. Mowa tu o UFC 5 oraz Dead Island 2. Na szczęście, Sony szybko zareagowało na te nieoczekiwane zniknięcia, przywracając gry do oferty.

UFC 5 powróciło do katalogu PS Plus we wszystkich regionach, co z pewnością ucieszy fanów wirtualnych zmagań w oktagonie. Jednak sytuacja z Dead Island 2 jest nieco bardziej skomplikowana. Gra jest już dostępna w niektórych regionach, takich jak Wielka Brytania, ale w innych, na przykład w Stanach Zjednoczonych, nadal brakuje jej w ofercie PS Plus. Na amerykańskiej stronie PS Store przy tytule nie widnieje jeszcze oznaczenie PS Plus. ​

To nie pierwszy raz, gdy gry znikają i pojawiają się ponownie w katalogu PS Plus. W przeszłości podobne sytuacje miały miejsce, jak choćby z tytułem Sayonara Wild Hearts, który był niedostępny przez kilka tygodni. Takie incydenty sugerują, że mogą występować pewne problemy techniczne lub błędy w zarządzaniu zawartością PS Store.

Dla graczy, którzy wcześniej dodali Dead Island 2 do swojej biblioteki, nie powinno być problemów z dostępem do gry. Jednak ci, którzy jeszcze tego nie zrobili, mogą napotkać trudności z jej pobraniem. Zalecamy cierpliwość i regularne sprawdzanie dostępności gry w PS Store, ponieważ Sony prawdopodobnie pracuje nad pełnym przywróceniem tytułu we wszystkich regionach.

Źródło: PlayStation Lifestyle