Gracze PlayStation przeciwni wyższym cenom gier. 80 dolarów to dla nich za dużo

Niepotwierdzone jeszcze w pełni przez Nintendo informacje sugerują, że korporacja zamierza sporo „kosić” za gry na Nintendo Switch 2. Gigant z Kraju Kwitnącej Wiśni uważa, że 80 dolarów za wydanie fizyczne (i aż 90 USD za pudełko!) to jednak odpowiednio wysoka cena. Wszyscy myśleli, że dopiero GTA VI może podnieść ogólne ceny gier, ale… no cóż, wielkie N mogło wyprzedzić wszystkich.

Gracze PlayStation uważają, że 80 dolarów to za dużo

Niedawno serwis Push Square przeprowadził ankietę wśród posiadaczy PlayStation 5, pytając o ich zdanie na temat ewentualnego wzrostu cen gier do 80 dolarów. Wyniki? Aż 95% respondentów wyraziło sprzeciw wobec takiej podwyżki. Co ciekawe, 30% z nich przyznało, że choć nie są zadowoleni z takiej perspektywy, to byliby skłonni zapłacić wyższą cenę za wybrane tytuły. Z kolei 29% stanowczo odrzuciło pomysł płacenia 80 dolarów za jakąkolwiek grę, a 36% zadeklarowało, że w takiej sytuacji poczekałoby na promocje.

Dyskusja na temat cen gier nabrała tempa po informacji, że Nintendo planuje wprowadzić Mario Kart World w cenie 80 dolarów. To rodzi obawy, że inni wydawcy mogą pójść w ślady giganta z Kioto, podnosząc ceny swoich produkcji. Warto zauważyć, że już teraz niektóre gry oferują tzw. edycje deluxe, które za dodatkową opłatą umożliwiają wcześniejszy dostęp do tytułu. Przykładem jest Death Stranding 2: On the Beach, gdzie standardowa wersja kosztuje 70 dolarów, ale za 80 dolarów można nabyć edycję cyfrową deluxe z dodatkowymi treściami.

Gracze obawiają się, że jeśli Mario Kart World odniesie sukces komercyjny mimo wyższej ceny, inni wydawcy mogą uznać to za zielone światło do podniesienia cen swoich gier. To z kolei może prowadzić do sytuacji, w której standardowe edycje będą kosztować 80 dolarów, a edycje z wcześniejszym dostępem czy dodatkowymi treściami sięgną nawet 100 dolarów. W takiej rzeczywistości wielu graczy może być zmuszonych do czekania na promocje lub rezygnacji z zakupu niektórych tytułów.

