Mega promocja na pudełkowe wydanie Diablo IV. Wersja na konsole taniej

Diablo IV możecie kupić teraz taniej. Świetna produkcja od Blizzarda czeka w promocji i to w pudełkowej edycji w polskim elektrosklepie Neonet.

Jeśli polujesz na Diablo IV w wersji pudełkowej na PS4/PS5 lub Xbox Series X/S, teraz masz okazję zgarnąć grę w świetnej cenie! Neonet oferuje ją już od 89,40 zł, co oznacza ogromną oszczędność. To idealny moment, by zanurzyć się w mrocznym świecie Sanktuarium i zmierzyć się z hordami demonów. Oferta jest ograniczona, więc warto się pospieszyć!

