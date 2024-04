Wielka krytyka Stellar Blade. “Lalka seksualizowana przez kogoś, kto nigdy nie widział kobiety”

W ostatnim czasie w gamingowej części internetu dominuje spór między jednymi graczami, którzy oskarżają “zachodnich” deweloperów o praktykowanie idei “woke” i specjalne czynienie żeńskich postaci w grach brzydkimi. Ci sami chwalą również podejście twórców takich jak choćby koreański zespół Shift Up. To oni bowiem zatrudnili znaną modelkę, aby “było na co popatrzeć”, że tak się kolokwialnie wyrażę o protagonistce Stellar Blade.

Stellar Blade pod ostrzałem

Teraz grze dostało się z dość zaskakującej strony, bo to jeden z redaktorów francuskiego oddziału IGN rozpętał burzę. W swoim tekście zapowiadającym tytuł negatywnie wypowiedzieli się na temat projektu Eve, głównej bohaterki. Redaktor ocenił, iż sam jej wygląd pochodzi od kogoś, “kto nigdy nie widział kobiety”. W tym założeniu jest jednak parę błędów logicznych, co nie uszło uwadze graczy.

Projekt gry, a w szczególności jej bohaterów, podkreśla oczywistą tendencyjność. Będziemy bić kosmitów, ale jeśli możemy to zrobić w sposób, który cieszy oczy panów, to plus. A wynik nie jest do końca sukcesem. Nie jest to nic nowego, bo inne gry zdecydowały się podkreślać atuty swoich postaci kobiecych, ale tam, gdzie kultowy projekt postaci Bayonetty i 2B z NieR: Automata inspiruje całe pokolenie cosplayerów, Eve ze Stellar Blade jest po prostu nijaka. Lalka seksualizowana przez kogoś, kto nigdy nie widział kobiety. – czytamy w usuniętej już zapowiedzi gry

Te słowa wystarczyły, aby internauci masowo zaczęli krytykować redakcję. Na Reddicie część użytkowników śmieje się z komentarzy, gdyż główny artysta, projektant postaci Eve i reżyser gry, Hyung-Tae Kim, jest w związku małżeńskim z artystką koncepcyjną ze studia, Jiyun Chae. Dlatego “raczej wie, jak wygląda kobieta”. Warto również zaznaczyć, że cała sylwetka opiera się na prawdziwym ciele popularnej modelki Shin Jae-eun, a deweloperzy samodzielnie zaprojektowali wyłącznie jej twarz.

Redakcja IGN najpierw zmieniła to zdanie na “lalka seksualizowana przez kogoś, o kim można by pomyśleć, że nigdy nie widział kobiety”, aby finalnie usunąć tekst ze strony na dobre.

Nadchodzące RPG akcji zadebiutować ma 26 kwietnia 2024 roku na PS5.

Źródło: https://boundingintocomics.com/2024/04/01/ign-france-scrambles-to-backpedal-after-writing-off-stellar-blade-protagonist-eve-as-a-doll-sexualized-by-someone-who-has-never-seen-a-woman/

Zdjęcie główne: Instagram/love_zennyrt + Shift Up