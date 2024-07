Szturmuj lochy w PS Plus. Nowa gra od dzisiaj do sprawdzenia

Trochę z dungeon crawlera, trochę roguelike’a i coś z gier logicznych. Takie jest Backpack Hero, które możesz pobierać z PS Plus Premium i sprawdzać przez ograniczony czas.

Sony rozszerza listę triali dostępnych dla abonentów usługi PS Plus Premium. Po niedawnej grze z pająkami oraz dwóch grach osadzonych w uniwersum Monster Hunter, dostajemy bardzo wysoko oceniany tytuł przenoszący nas do fantastycznego świata Orderi.

Możemy pobrać pełną wersję na PS5 lub PlayStation 4, lecz pogramy w nią przez ograniczony czas. Na zabawę mamy 2 godziny i po tym czasie gra zostanie dla nas zablokowana. No, oczywiście do momentu kupna pełnej wersji, jeśli ktoś po takim okresie próbnym się na to zdecyduje. Wówczas należy wyłożyć z kieszeni 85 zł. Korzystając z taniego doładowania 100PLN zostanie nam niemal 15 zł w portfelu na inne wydatki w PS Store:

PS Plus Premium z nową wersją próbną. Co to za gra?

Backpack Hero to połączenie dungeon crawlera, roguelike’a i gry logicznej. Deweloper odpowiedzialny za tytuł chwali się, że to świeże spojrzenie na standardowy roguelike z budową talii.

Nie chodzi o to, jakie zbierzesz przedmioty, ale jak zaaranżujesz je w swoim plecaku! Ich rozmieszczenie ma ogromny wpływ na to, jak działają. Znajdź dla nich jak najlepsze ułożenie, aby zwiększyć ich moc. PS Store

W grze znajdziemy ponad 800 różnych przedmiotów oraz spotkamy ponad 100 wrogów. Liczby robią wrażenie, tak samo jak oceny Backpack Hero. Miłośnicy gatunku docenili ten tytuł, co widać po średniej ocen w sklepie PlayStation – 4,36/5.

Backpack Hero [PS5/PS4] – pobierz trial w PS Plus Premium i graj przez 2 godziny

Źródło: PS Store