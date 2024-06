Sony wciąż rozszerza ofertę PS Plus i oprócz nowej porcji gier, które dostaniemy jutro, udostępniło coś jeszcze. To dwie wersje próbne gier osadzonych w uniwersum Monster Hunter.

Dopiero co informowaliśmy o trialu najgłośniejszej ekskluzywnej gry na PS5 tego roku, a już mamy kolejne nowości wśród wersji próbnych. Przypominamy, że są one dostępne jedynie dla posiadaczy abonamentu PS Plus Premium. Jeśli zaliczasz się do tego grona, możesz spędzić aż 6 godzin w uniwersum Monster Hunter. Można powiedzieć, że to przedsmak przed jutrzejszymi nowościami w katalogach Extra oraz wspomnianym Premium. Sony udostępni za kilkanaście godzin 14 pełnych wersji gier, wśród których znajdziemy Monster Hunter Rise.

PS Plus Premium z mocnymi trialami

Obie gry, które możemy od teraz sprawdzać w Plusie, są bardzo wysoko oceniane. Obie miały również premierę na konsolach PlayStation dopiero co, 14 czerwca 2024 roku.

Pierwszym tytułem, ze średnią ocen 4,89/5, jest Monster Hunter Stories. To odświeżona wersja spin-offu serii z 2017 roku, którą możemy zaklasyfikować do gatunku jRPG z turowym systemem walki. Co ciekawe, zamiast polować na wielkie potwory, będziemy je tutaj hodować. Wcielamy się zatem w jeźdźca potworów, tworzymy z nimi więzi na całe życie i przemierzamy rozległy świat na ich grzbiecie. Naszym zadaniem jest powstrzymanie Czarnej Plagi, kataklizmu, który zagraża całemu światu. Pełną wersję gry możemy sprawdzać przez 3 godziny.

Kolejnym nowym tytułem do sprawdzenia jest Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin. Również posiada on bardzo wysokie oceny w PS Store, z których średnia wynosi 4,84/5. W drugiej części wcielamy się we wnuka legendarnego jeźdźca Reda. Fabuła rozpoczyna się od spotkania z Eną, młodą Wywerianką, której powierzono tajemnicze jajo. Może się z niego wykluć legendarny Rathalos – istota zdolna zniszczyć cały świat. Trial pozwala nam pobrac pełną wersję gry i bawić się przy niej przez 3 godziny.

Na koniec podrzucamy link do wszystkich opisanych przez nas darmowych triali w PlayStation Plus Premium. W katalogu znajduje się kilkadziesiąt gier, w tym tak głośne produkcje jak Dead Island 2, The Last of Us Part II Remastered czy Spider-Man 2.

Źródło: PS Store