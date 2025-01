PS Plus - za darmo złap dodatek do nowej gry | Newsy - PlanetaGracza

Jeśli macie PS Plus i do tego zamierzacie zagrać w PayDay 3, możecie zgarnąć darmowe DLC. Wystarczy tylko kilka kliknięć i… wszystko gotowe!

Sony niedawno przedstawiło oficjalną listę gier w PS Plus Essential na luty 2025, a do tego ujawniło, że od 2026 roku nie będzie już tak często dawać tytułów dla posiadaczy PS4. Zanim jednak do tego dojdzie, pozostańmy przy lutowym zestawie gier.

Darmowe DLC do PayDay 3 w PS Plus na luty 2025

Możecie zdobyć prezent i to za darmo. Co więcej, do gry, którą również zgarniecie za darmo (no dobra, w ramach opłacania abonamentu PlayStation Plus). Jest to więc genialny sposób na to, aby cieszyć się produkcją, bo dzięki ofercie w PS Store możecie zdobyć DLC do PayDay 3.

Jasne, PayDay 3 nie spotkało się z aż tak wielkim uwielbieniem fanów. Wcześniejsze części były większymi hitami, a teraz deweloperzy zaliczyli niejako falstart, choć regularnie naprawiają swoją produkcję. Wydaje się więc, że właśnie teraz jest idealny moment na spróbowanie swoich sił w napadach na banki. Aby lepiej przygotować się do skoku, można odebrać nową, darmową postać z dodatkowymi bonusami.

DLC zawiera postać znaną fanom drugiej części, czyli Houstona. Do tego – prócz samego bohatera – zyskacie jego maskę, prekonfigurowaną broń oraz specjalny brelok. Tak naprawdę mówimy więc o całej paczce, a nie tylko byle skinie.

Houston jest odważny i niewzruszony, gdy latają kule, a jego skrupulatna natura zapewniła mu stałe miejsce w gangu. Po tym, jak Concord zaatakował gang, Houston został aresztowany przez policję i przewieziony na Rikers Island. Podczas pobytu w sądzie robił wszystko, by zwrócić na siebie uwagę reszty gangu, który szybko go stamtąd wyrwał. Houston doszedł już do siebie po odniesionych obrażeniach i jest gotowy powrócić do napadów. Odbierz Houstona za darmo już teraz! – czytamy w opisie DLC

Do odebrania samego dodatku nie potrzeba subskrypcji PlayStation Plus.

Źródło: PS Store