PS Plus luty 2025 oficjalnie. Zobacz gry na PS5 i PS4 z nowej oferty

Dowiedzieliśmy się właśnie, jakie gry trafią do oferty PS Plus luty 2025, jeśli chodzi o próg Essential. Subskrybenci dostaną kolejne trzy tytuły, lecz czy będą z nich zadowoleni?

Dzisiaj na oficjalnym blogu PlayStation pojawiły się oficjalne szczegóły na temat nowej oferty PS Plus luty 2025. Dowiedzieliśmy się zatem, co tym razem pobierzemy na swoją konsolę, a my przypominamy, od kiedy dokładnie dobierzemy się do przedstawionych nowości. Jednocześnie polecamy sprawdzić, kiedy możecie spodziewać się promocji na abonament PS+, a kto chciałby doładować swój portfel w PS Store i na przykład już teraz przedłużyć swoją subskrypcję taniej, niech łapie linki do promocyjnych doładowań PSN:

PS Plus luty 2025 – oficjalna oferta Essential. Jakie gry?

Payday 3 | PS5

| PS5 High on Life | PS4, PS5

| PS4, PS5 PAC-MAN WORLD Re-PAC | PS4, PS5

Przedstawione nowości w ofercie PS+ będziemy mogli pobierać na swoją konsolę od najbliższego wtorku, który przypada na 4 lutego. Do tego dnia możemy przypisać do konta tytuły ze stycznia. Ciekawe jest to, że gracze bardzo narzekali na styczniowe gry w PS Plus Essential, a jak się okazało, obecna jeszcze oferta okazała się ogromnym sukcesem. Zatem kto nie przypisał sobie do konta choćby Need for Speed: Hot Pursuit Remastered, niech nie zwleka do ostatniej chwili.

Źródło: PlayStation Blog