Kolosalne zmiany w PS Plusie. Biada graczom na PS4

Sony nie tylko zapowiedziało wczoraj nowy zestaw gier w PS Plus Essential na luty 2025, ale również przekazało smutną informację dla graczy na PS4.

Jesteście fanami Sony i ich sprzętu gamingowego? To dobrze. Nadal nie posiadacie PS5 i raczej nic nie zapowiada się na to, abyście przeszli na obecną generację jeszcze za czasów jej trwania? No i tu pies pogrzebany.

Szukacie taniego Plusa, także na PS4? Jest prosty sposób – wystarczy skłonić się ku kodom doładowującym dostępnym w Instant-Gaming.

PS Plus z ważnymi zmianami od 2026 roku

PlayStation ogłosiło wczoraj nowy zestaw gier dostępnych w ramach najtańszego progu Essential. Możecie zapoznać się z nimi w całości w tym artykule. Teraz jednak musimy przyjrzeć się bliżej drugiej, kluczowej informacji towarzyszącej zapowiedzi oferty. Niestety, ale firma kończy wsparcie PS Plusa dla PS4. Na szczęście daje sobie (i graczom) niecały rok, aby przyzwyczaić się do zmian.

Ponieważ wielu naszych użytkowników gra obecnie na PlayStation 5 i przeszło na ogrywanie tytułów z PS5 dostępnych w ramach benefitów z katalogu gier, PS Plus również dostosowuje się do tego trendu i od stycznia 2026 roku skoncentruje się na oferowaniu głównie tytułów na PS5. – twierdzi Sony

Jeśli mam być szczery, nie jest to zmiana, która byłaby szczególnie zaskakująca, zważywszy na fakt, iż znajdujemy się w drugiej połowie życia obecnej generacji konsol do gier. Ci, którym faktycznie zależy na tym, aby cieszyć się najnowszymi produkcjami w najlepszej jakości, zapewne już przeszli na PlayStation 5. Reszta powinna niestety przygotować się na mniej korzyści płynących z subskrypcji.

Warto zaznaczyć, że firma nie zamierza tym samym kompletnie zrezygnować z oferowania gier na PS4, ale od stycznia 2026 roku będzie ich po prostu mniej. Reszta „profitów” pozostanie, tak samo jak i możliwość ogrywania wcześniej odebranych tytułów.

Źródło: PlayStation Blog