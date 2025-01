4,45 zł i masz hit AAA na PS5/PS4. 64 grube promocje z PS Store do 25 zł

W PS Store rozpoczęła się nowa wyprzedaż gier na PS5 i PS4, więc wybraliśmy ponad 60 gorących promocji z blisko 1,5 tys. przecenionych tytułów. Takich, które kosztują niewiele, a oferują bardzo dobrą zabawę. Wystarczy niecałe 5 zł, by sięgnąć po ogromny hit od studia DICE.

Spragnieni taniego grania na PlayStation? Proponujemy Wam dzisiaj dokładnie 64 tytuły z trwającej promocji w PS Store, na których się nie zawiedziecie. Wyprzedaż kończy się 13 lutego, a więc mamy jeszcze sporo czasu na zakupowe decyzje. Przy okazji warto wspomnieć o innej nadchodzącej akcji dla posiadaczy konsol od Sony – zerknijcie na PS Plus z promocją na Walentynki 2025.

Wszystkie gry w promocji kupicie w cenie do 25 zł, choć już za niecałą dyszkę można sięgnąć po udane tytuły, jak choćby Homefront: The Revolution czy Battlefield 4 Edycja Premium. Jednak największym strzałem wyprzedaży jest Battlefield 1, który zdobędziemy w cenie pączka, za 4,45 zł. To niezła okazja dla osób, które jeszcze nie miały okazji postrzelać w tej naprawdę dobrej grze z gatunku FPS.

Promocje w PS Store. Najlepsze gry na PS5 i PS4 do 25 zł (część 1)

Założymy się, że na jednej grze na pewno się nie skończy. Battlefield 1, jeśli nieograny, na pewno wskoczy do wielu koszyków. Co oprócz tego? Jak widzicie, symbol serduszka widnieje przy większości polecanych tytułów, ale kto ma mocno ograniczony budżet, niech wraz z BF1 sięgnie po takie oto tytuły:

Battlefield 1 (średnia ocen – 4,51/5)

Battlefield 1 zaprasza nas na totalną wojnę w wąskich uliczkach obleganego francuskiego miasta, wokół silnie bronionych górskich fortów we włoskich Alpach i na pustyniach Arabii, więc będzie duże zróżnicowanie. Gra oferuje kampanię fabularną dla jednej osoby oraz tryb multiplayer z udziałem nawet 64 graczy, zatem będzie się działo!

Batman: Arkham Knight (średnia ocen – 4,63/5)

Jeśli lubicie Mrocznego Rycerza, Batman: Arkham Knight jest jedną z najlepszych gier, która o nim traktuje. Dlatego warto mieś ten tytuł w swojej kolekcji, zwłaszcza za tak małą kasę. Jak czytamy w PS Store, wraz z grą otrzymamy również ekskluzywne dla PlayStation misje Koszmaru Stracha na Wróble, w których tytułowy złoczyńca uwalnia w Gotham toksynę strachu, przekształcając słynne miasto w pokręcony świat rodem z koszmaru.

LEGO NINJAGO Film Gra Wideo (średnia ocen – 4,28/5)

Mamy również coś ciekawego w promocji dla młodszych graczy. LEGO Ninjago naprawdę daje radę, pozwalając nam wcielić się w wielu znanych bohaterów, takich jak Lloyd, Jay, Kai, Cole, Zane, Nya i Mistrza Wu. Oczywiście będziemy bronić świat przed złym Lordem Garmadonem oraz jego Armią Rekinów.

Na drugiej stronie kolejne 32 tanie gry na PlayStation do 25 zł.