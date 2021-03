Gry z PS Plus marzec 2021 już dostępne do pobrania. Odbierz świetne tytuły za darmo

Można już odbierać gry dostępne w ramach PS Plus marzec 2021. W tym miesiącu Sony uraczyło graczy naprawdę świetnymi grami i paroma DLC.

Marcowa oferta PlayStation Plus mocno nas zaskoczyła. Sony przygotowało bardzo dobry zestaw produkcji, z czego jedna to prawdziwy hit zeszłego roku. Na nudę nie możemy narzekać tym bardziej, że PlayStation przygotowało dodatkową grę za darmo, którą odbiorą nawet osoby bez abonamentu PS Plus.

Oto gry dostępne w ramach oferty PS Plus marzec 2021

Największym hitem zestawu z tego miesiąca jest zdecydowanie Final Fantasy VII Remake. Tej gry chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Niestety, o ile zagramy w nią na PS4, tak za aktualizację na PlayStation 5 musimy dopłacić. Niemniej sam tytuł zdecydowanie jest wart ogrania nawet w niższej rozdzielczości i 30 klatkach na sekundę.

Mamy też coś dla fanów gatunku souls-like. Remnant: From the Ashes to mroczna, brutalna i wymagająca produkcja. Gracze muszą w niej stawić czoła hordom bestii, których pokonanie będzie często sporym wyzywaniem. Dodatkowo gra obsługuje sieciową kooperację, co ucieszy fanów zabawy online.

Przy okazji Sony zadbało o przynajmniej jedną premierową pozycję w Plusie. Maquette to urocza i dość nietypowa produkcja logiczna, która zbiera całkiem przychylne oceny w recenzjach. Nie jest to gra dla każdego, ale może się podobać.

Co więcej, nawet posiadacze PS VR znajdą coś dla siebie. Farpoint to jeden z bardziej popularnych tytułów przeznaczone na gogle od Sony. Jeśli strzelanie do kosmitów brzmi jak coś, co chcielibyście zrobić w wirtualnej rzeczywistości, to zdecydowanie warto obadać.

Ostatnim tytułem z zestawu jest Destruction AllStars. Ta produkcja przeskakuje z lutowej oferty, ale również jest warta uwagi. Więcej o niej przeczytacie w naszej recenzji.

PS Plus marzec 2021 gwarantuje dostęp do kilku DLC

Na grach jednak się nie skończy. Abonenci Plusa zgarną też parę dodatków do wspomnianych wyżej tytułów. Nie są to ogromne rozszerzenia, ale zdecydowanie urozmaicą rozgrywkę.

Oto spis małych dodatków do Final Fantasy VII Remake:

Midgar Bangle

Mako Crystal

Shira Bangle

Superstar Belt

Corneo’s Armlet

W ofercie znajdziemy też kilka bezpłatnych DLC do Remnant: From the Ashes:

Survivor Pack

Doomslayer Ex-Cultist Armor

Nightstalker Hunter Armor

Gladiator Scrapper Armor

Wszystkie gry i dodatki możecie już dodać do swojej biblioteki i pobrać na konsolę. Jeśli poszukujecie PlayStation Plus w dobrej cenie, to zerknijcie na nasze porównanie ofert. Abonament da się zgarnąć za niewygórowaną sumkę, a w tym miesiącu naprawdę warto to zrobić.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.