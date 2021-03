Ratchet & Clank do pobrania za darmo! Kolejne prezenty od Sony w drodze

Sony rozpoczęło właśnie kolejną akcję Play At Home. W jej ramach możemy odebrać za darmo Ratchet & Clank z 2016 roku, a to dopiero początek rozdawnictwa.

PlayStation rozpieszcza swoich graczy. Marcowa oferta PS Plus jest naprawdę świetna i w jej ramach zgarniemy parę genialnych gier. Fanów Sony czekają bardzo intensywne tygodnie grania, a to jeszcze nie koniec.

Przyszła pora na kontynuację akcji Play At Home. W jej ramach w zeszłym roku dostaliśmy Podróż i Uncharted: Kolekcja Nathana Drake’a i teraz również zgarniemy świetną produkcję.

Ratchet & Clank w prezencie od PlayStation

Najnowszą grą rozdawaną dzięki Play At Home są przygody Ratcheta i Clanka z 2016 roku. To remake pierwszej odsłony serii, który został bardzo ciepło przyjęty przez graczy. Aktualnie gra może pochwalić się 85 punktami na Metacritic, co jest naprawdę dobrym wynikiem.

Grę możecie pobrać w tym miejscu. Jej odebranie jest zupełnie darmowe i nie wymaga aktywnej subskrypcji PlayStation Plus. Promocja potrwa do 1 kwietnia (do 1:00 czasu polskiego) i Ratchet zostanie w Waszej bibliotece na stałe. Dodatkowo gra zadziała na Waszym PlayStation 5 bez żadnego problemu. Jeśli jednak korzystacie z PS Plus, to mogliście odebrać ją na tej konsoli wcześniej w ramach Collection.

To idealne przygotowanie na zbliżające się powoli Ratchet & Clank: Rift Apart. Niedawno poznaliśmy datę premiery gry i wygląda na to, że Insomniac szykuje kolejny hit. Produkcja tego lubianego studia to jednak dopiero początek rozdawnictwa Sony. Szykujcie się na kolejne darmowe gry i usługi.

Co zgarniemy za darmo po Ratchet & Clank?

Akcja nie potrwa tylko przez krótką chwilkę. Sony zamierza rozdawać treści aż do czerwca. Tym razem nie otrzymamy samych gier.

Od 25 marca odbierzemy dostęp do usług Funimation i Wakanim. W obu przypadkach zgarniemy abonament na 90 dni. Niestety, nie wiadomo, czy serwisy działają w Polsce. Wakanim rzekomo funkcjonuje w zachodniej i północnej Europie, jednak na konkrety od polskiego oddziału PlayStation musimy jeszcze poczekać.

Co więcej, w drodze jest parę innych darmowych gier i usług. Sony póki co nie rzuca konkretnymi tytułami, ale z pewnością będzie ciekawie. Następne prezenty zostaną najpewniej ujawniona pod koniec marca lub na początku kwietnia. Wydawca zaznacza, że to dopiero początek niespodzianek.

Miło, że PlayStation postanowiło dalej umilać graczom ten trudny okres. Lockdown i powszechna izolacja zdecydowanie będą łatwiejsze do zniesienia dzięki takim drobnym upominkom, które pozwolą nam przyjemniej spędzać czas.

Jakub Stremler Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.