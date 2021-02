PS Plus marzec 2021. Jedna gra przeskakuje z lutego

Oferta PS Plus marzec 2021 zostanie ujawniona w tym tygodniu. Jestem ciekaw, co w niej zobaczymy, choć pewniak na PS5 już jest. Przypominamy, że jedną z gier poznaliśmy już dawno i podpowiadamy, gdzie kupić abonament na 12 miesięcy najtaniej.

Jeszcze nie tak dawno oczekiwaliśmy z niecierpliwością oferty PS+ na luty, a tu przed nami PS Plus marzec 2021. Wszystkie nowe gry pobierzemy bez wykładania dodatkowej kasy, jeśli będziemy posiadać aktywny abonament PlayStation Plus.

PS Plus marzec 2021 – data ogłoszenia

Sony przedstawi pełną listę gier z oferty PlayStation Plus na marzec już wkrótce. Dokładnie, w środę poprzedzającą pierwszy wtorek miesiąca, w związku z tym poznamy je 24 lutego. Gry zostaną ujawnione wspomnianego dnia tuż po godzinie 17:30, a my z pewnością opublikujemy je na naszej stronie od razu po oficjalnej prezentacji.

Gry z oferty na marzec będziemy mogli dodawać do swojej biblioteki oraz pobierać od 2 marca.

PS+ marzec 2021 – gry. Jedną znamy od dawna

Przypominamy, że jedną z gier marcowej oferty poznaliśmy kilka miesięcy temu i jest to dostępne w ofercie na luty Destruction AllStars na PlayStation 5. Gra trafi również do oferty na marzec, więc będziemy mogli ją pobierać aż do kwietnia. Ponieważ Destruction AllStars będzie marcową grą na PS5, można wnioskować, że Sony dołoży do listy dwie gry na PlayStation 4. Dajcie znać, jakie tytuły są na Waszej liście życzeń!

Destruction AllStars – destrukcja w sieci

Destruction AllStars od studia Lucid Games to gra oparta na autach i zniszczeniu. Bierzemy udział w futurystycznych zawodach, gdzie naszym jedynym celem jest destrukcja i przetrwanie.

Wszystko toczy się na wielkich arenach, po których śmigamy wybranym pojazdem posiadającym unikatowe zdolności. Jeden samochód zapewni nam niezwykłą sterowność, inny z kolei potrafi przeskoczyć przeciwnika, a nasz kierowca wyrzuca oponenta zza kółka i przejmuje jego maszynę.

Darek Madejski Wychowany na Amidze i pierwszej odsłonie PlayStation. Do dziś często sięga po hity z lat 90.