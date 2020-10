Oferta PS Plus z grą na PS5 w lutym 2021

Kilkanaście godzin dzieli nas od ujawnienia oferty PS Plus listopad 2020, a teraz mała ciekawostka – w lutym i marcu przyszłego roku w PS+ zobaczymy Destruction AllStars na PlayStation 5.

Niecierpliwie czekamy, aż Sony przedstawi gry na PS4 wchodzące w skład oferty PS Plus listopad 2020. Tymczasem do sieci przedostała się informacja związana z PlayStation Plus na luty i marzec 2021.

PS Plus z Destruction AllStars na PS5

Na oficjalnym blogu PlayStation pojawiła się wiadomość o przesunięciu daty premiery futurystycznej gry akcji z samochodami Destruction AllStars. Tytuł miał być dostępny na premierę PS5, lecz już wiadomo, że plany są nieaktualne.

Kto zatem czeka na Destruction AllStars, musi niestety poczekać do lutego 2021. Dobra wiadomość jest taka, że produkcja od razu zadebiutuje w PlayStation Plus i będzie darmowa dla posiadaczy abonamentu przez dwa miesiące.

Sony obiecuje, że w przyszłym tygodniu przedstawi nowy zwiastun Destruction AllStars oraz informacje związane z grą. Zawiedzeni przesunięciem premiery gracze mogą natomiast wystąpić o zwrot pieniędzy.

